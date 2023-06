Super Mario Bros. The Movie – le plombier continue à grimper au firmament

Star du Japon du dernier week-end (du 2 au 4 juin), en retrouvant la tête du box-office pour la cinquième fois depuis le lancement du film, son distributeur Toho a indiqué par communiqué de presse que le film avait engrangé sur le territoire nippon près de 11 milliards de yens (très précisément 10 961 331 310 Yens, ce qui représente 78 296 461 $). Au niveau des comptes, cela donne 576 075 390 yens durant ce week-end, 742 808 730 yens le week-end précédent.



Au niveau du box-office japonais, Super Mario Bros The Movie décroche la place du 4e film d'animation occidental le plus populaire, le 17ème film d'animation (occidental + japonais) ayant eu le plus de succès et la 37e place des films ayant eu le plus de succès sur l’archipel.

Au niveau du monde entier, comme indiqué dans un précédent billet , le film se porte toujours très bien, dépassant les 1,3 milliard de dollars (1 300 232 270 dollars pour être précis), dont 733 956 000 dollars pour le seul marché international (à l'exclusion des États-Unis et du Canada). Aux États-Unis, le film a rapporté 566 277 270 dollars et se classe désormais au 14e rang des films les plus populaires de tous les temps. Au niveau mondial, le film Super Mario Bros. a réussi à se hisser à la 19e place. De quoi réjouir le papa de Mario, M Miyamoto.





Alors que le film est disponible depuis plusieurs jours sur certaines plateformes numériques, c’est au tour des éditions physiques d’arriver ce jour. Des éditions qui permettent de découvrir dans la section bonus quelques précieuses informations supplémentaires sur les coulisses de la création de ce film. Attention cependant, notre billet comporte quelques spoils, merci de ne pas enclencher la vidéo un peu plus bas si vous préférez garder certaines surprises.



Dans une vidéo d’une trentaine de minutes, on découvre au détour des conversations avec Shigeru Miyamoto et Koji Kondo diverses anecdotes. Ainsi Miyamoto a montré à l'équipe comment dessiner le nez de Bowser, en précisant qu'il a le nez d'un tigre. Il a également suggéré que Mario n’aime pas les champignons, car il pensait que cela serait drôle. Du côté du compositeur Koji Kondo, il a visionné une version de préproduction du film afin d’indiquer les morceaux classiques de la franchise Mario qui conviendraient bien aux différentes scènes. Du côté de l’équipe d’animation, on apprend que la route arc-en-ciel était souhaitée très tôt en amont dans le film et qu’ils ont donc fait le maximum pour placer un très beau segment de Mario Kart au sein du film. Anecdote croustillante, les Karts Kong fonctionneraient au jus de banane tandis que les karts Koopa carbureraient à la lave.



Mario Hating Mushrooms was MIYAMOTO'S Idea?! - 5 NEW BTS Mario Movie Details 06/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A vous de découvrir le reste et surtout de visionner l’intégralité des bonus en effectuant l’acquisition du film sur support DVD, Blu-ray (beaucoup mieux pour la qualité de l’image) ou encore mieux sur Blu-ray 4K pour profiter pleinement de la palette de couleurs HDR du film d’animation. Si du côté US, Best Buy a déjà expédié aux acheteurs ayant précommandé le film la version Steelbook Champignon exclusive, il faut attendre le 23 août 2023 en France pour obtenir la jolie édition collector avec le boitier en forme d’étoile Lumna à 59,99 € pour l’édition Blu-ray 4K.



La bande originale du film (version originale) est aussi apparue sur les plateformes dédiées , dont une en version 24 bits 48 khz. De quoi profiter du tube Peaches chanté par Jack Black ainsi que Mario Bros Rap d’Ali Dee.





Vous pouvez d'ailleurs consulter une très intéressante interview en anglais de Jamey Scott et Randy Thom, les concepteurs sonores du film, accordée au site www.asoundeffect.com , qui nous parlent de leur travail avec les sons des jeux Mario fournis par Nintendo, du travail de mixage de ces sons emblématiques pour les adapter au film, de la création de nouveaux sons (comme Fire Kong) inspirés de ces sons hérités, de la conception de scènes de combat épiques, en particulier toutes celles autour des karts, et de bien d'autres choses encore !





Source : GameXplain