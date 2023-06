Le film Super Mario Bros reste en 2e place et termine tranquillement son incroyable voyage

Le film Super Mario Bros a enregistré des chiffres incroyables depuis sa sortie, et les dernières informations confirment que son succès se poursuit, tranquillement mais sûrement.Le film a maintenant atteint le chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde, il reste évidemment le deuxième plus grand film d'animation de tous les temps, mais on sent bien, en dépit du succès du film au Japon, qu'on est proche de la fin de l'exploitation commerciale du film.En effet, le film a connu un énorme succès au Japon selon perfectly-nintendo.com , où il a enregistré près de 11 milliards de yens de recettes. Il a également été le film numéro un ce week-end-là dans le pays.En France, le film est encore exploité dans de nombreux cinémas, l'occasion pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le temps de se réfugier en salle de le découvrir tant qu'il est temps. Sinon, pas d'inquiétude si notre critique ne vous a pas convaincue : la sortie du film en Blu-Ray est programmée pour le 23 août 2023