Nintendo Switch Online : NBA 2K23 bientôt à l'essai

Les abonnés #NintendoSwitchOnline vont bientôt pouvoir découvrir NBA 2K23 gratuitement via le programme Jeux à l'essai !



Téléchargez-le maintenant pour jouer dès le 07/06 : https://t.co/sahuLCMTLg pic.twitter.com/cY3YFWfTlh — Nintendo France (@NintendoFrance) June 1, 2023

Les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent régulièrement profiter de jeux à l'essai : pendant une semaine, un jeu est disponible dans son intégralité gratuitement aux abonnés du service de jeu en ligne.Pour ce mois de juin, c'est la simulation de basket NBA 2K23 qui sera disponible gratuitement à l'essai.Dès le 7 juin le jeu sera jouable gratuitement et cela jusqu'au 13 juin. Pour cela, il suffira de se rendre dans le Nintendo eShop et de télécharger le jeu. Les abonnés peuvent télécharger le jeu dès à présent avant qu'il ne soit débloqué le 7 juin prochain.D'autres jeux devraient suivre pour la 2e partie du mois de juin et tout au long de l'été.