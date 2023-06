Dead Cells dépasse les 10 millions de jeux vendus

Il y a cinq ans déjà sortait Dead Cells sur Nintendo Switch. Le jeu, développé par les bordelais de Motion Twin, mélageait des éléments de Metroidvania, de Rogue-like et de plateformes pour un résultat pleinement réussi.Depuis, le jeu a continué à s'enrichir au fil des mises à jour et des DLC mis en vente régulièrement. Le dernier en date contient une collaboration avec la franchise Castlevania. Cela a permis à Dead Cells de franchir un nouveau cap dans ses ventes.Aujourd'hui nous avons appris que Dead Cells s'était éculé à plus de dix millions d'exemplaires. Un très beau chiffre évidemment pour Motion Twin qui n'a pas encore décidé de tourner la page Dead Cells puisque c'est désormais le jeu de société qui est en cours de préparation et qui peut être financé via Kickstarter Dead Cells est disponible sur le Nintendo eShop de la Switch ainsi qu'en version physique chez les revendeurs.