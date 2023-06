De nouveaux jeux NES, SNES et GB sur Nintendo Switch Online : Kirby Tilt 'n' Tumble, Harvest Moon, Blaster Master et Mystery Tower disponibles ce jour

Four classic games are now live for #NintendoSwitchOnline members!#NES – Nintendo Switch Online:

Nous avons de bonnes nouvelles pour les abonnés de Nintendo Switch Online ! Quatre jeux classiques viennent d'être ajoutés à la bibliothèque du service, et ils sont tous disponibles dès maintenant. Parmi ces ajouts, nous retrouvons Kirby Tilt 'n' Tumble, Mystery Tower, Harvest Moon et Blaster Master: Enemy Below.Pour ceux qui ne connaissent pas ces jeux, voici un petit résumé de chacun :1. Kirby Tilt 'n' Tumble : Sorti sur Game Boy Color en 2001, ce jeu d'action met en scène le célèbre Kirby. Le gameplay est basé sur le mouvement de la console que vous tenez entre vos mains. Cette version reproduit les contrôles de mouvement de la version originale Game Boy Color. Vous pouvez incliner votre système Nintendo Switch ou votre manette pour jouer.2. Blaster Master: Enemy Below : Dans ce jeu, Jason et son véhicule de combat légendaire, SOPHIA, reviennent pour sauver le monde. Utilisez les armes puissantes et le saut élevé de SOPHIA pour vous diriger vers les régions souterraines et éliminer tout sur votre passage.3. Harvest Moon : Découvrez les racines du genre de simulation agricole avec Harvest Moon ! Profitez de la beauté naturelle et respirez l'air frais de la campagne. Votre défi est de creuser et de construire votre vie en tant qu'agriculteur avec un travail acharné et du dévouement.4. Mystery Tower : Utilisez votre esprit et votre habileté pour atteindre le sommet de la tour ! Ce jeu, lancé pour le système Famicom au Japon en 1986, est rempli de puzzles et d'action !Ces jeux peuvent tous être joués sur Nintendo Switch Online, quel que soit le niveau d'abonnement que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'être membre de l'Expansion Pack pour en bénéficier, mais devez toutefois être abonné au NSO et bien sûr mettre à jour toutes les applications de chacun des consoles concernées. Happy retrogaming à tous !Sources : Vooks