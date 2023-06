Pikmin 4 dévoile son mode de créateur de personnage et un peu de son histoire

Pikmin 4 - À vous de jouer ! (Nintendo Switch) 06/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'équipe de secours a été portée disparue sur une lointaine planète et tout repose aujourd'hui sur les épaules d'une nouvelle recrue (vous) !

Embarquez pour une nouvelle aventure dans #Pikmin4, disponible le 21/07. pic.twitter.com/XnqPKotqic — Nintendo France (@NintendoFrance) June 6, 2023

Sur YouTube, Nintendo France a publié une toute nouvelle vidéo concernant son jeu de stratégie en temps réel, Pikmin 4. Dans cette vidéo, on nous donne quelques détails sur le scénario du jeu, et on nous présente le mode de création de son avatar.La vidéo nous indique dès le début de la vidéo que le Capitaine Olimar est encore en détresse, toujours en expédition sur une lointaine planète inconnue. Une équipe de secours composée de 7 individus (dont un chien) est missionnée pour aller le sauver. Mais bien entendu, les choses ne se passent pas comme prévues et tout ce petit monde se retrouve éparpillé à la surface de la planète en question...Il faut donc mettre sur pied une mission d'urgence pour venir en aide à la mission de sauvetage, et peut-être par la mêne occasion sauver aussi le Capitaine Olimar.Pikmin 4, que nous attendons depuis si longtemps, nous donne rendez-vous le 21 juillet 2023 sur Nintendo Switch exclusivement.