Jumanji: Aventures Sauvages, le nouveau jeu vidéo à découvrir le 3 novembre 2023

Bandai Namco annonce que le jeu vidéo Jumanji: Aventures Sauvages sortira sur consoles et PC en novembre 2023. Ce nouveau titre promet de nous plonger dans l'univers de la nouvelle génération des films Jumanji.Outright Games, en collaboration avec Sony Pictures Consumer Products, a annoncé la sortie de Jumanji: Aventures Sauvages. Le jeu sera disponible sur toutes les machines du moment dont la Nintendo Switch partir du 3 novembre 2023.Dans Jumanji: Aventures Sauvages, les joueurs pourront incarner une équipe d'explorateurs héroïques pour une aventure multijoueur qui se promet aussi drôle que palpitante. Les personnages emblématiques Smolder, Ruby, Mouse et Shelly sont de retour pour mettre la main sur un trésor dépassant leurs rêves les plus fous.Le but du jeu ? Parcourir le vaste monde de Jumanji et retrouver le légendaire Joyau de Jumanji, une mystérieuse relique qui permettra aux joueurs de rentrer chez eux. Pour cela, ils devront explorer des environnements variés, affronter des dangers mortels, défier des boss impitoyables et débloquer des objets.Jumanji: Aventures Sauvages est la suite directe de JUMANJI : LE JEU VIDÉO, le précédent titre d’Outright Games. Il proposera un monde quatre fois plus grand que le précédent, avec des environnements variés à explorer, des énigmes à résoudre et des ennemis à vaincre.Que vous préfériez jouer en solo ou en mode coopératif local à 4 joueurs, Jumanji: Aventures Sauvages nous promet des heures de divertissement devant notre console.Source : Communiqué de presse