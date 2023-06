Pokémon GO : Diancie débarquera lors du Pokémon GO Fest 2023

Le Pokémon GO Fest de cette année 2023 commence à se préciser. Nous savions déjà que les trois évènements physiques auraient lieu à Londres, Osaka et New-York. Nous découvrons aujourd'hui un peu plus le contenu prévu pour ces évènements.A l'occasion de ce festival Pokémon GO, c'est le Pokémon fabuleux Diancie qui fera son arrivée dans le jeu mobile. Le Pokémon Joyaux devraient être la récompense de l'Etude Spéciale disponible exclusivement (dans un premier temps) dans chaque évènement. Pour cela, il vous faudra donc acquérir un ticket.Mais ce n'est pas tout ! Cryptéro fera aussi le déplacement à Osaka, New-York et à Londres tandis que les Zarbi formant le mot "DIAMOND" seront disponible dans la nature.D'autres bonus comme des Pokémon chromatiques seront aussi de la fête. Retrouvez tout les détails sur le site de l'évènement Le Pokémon GO Fest aura lieu du 4 au 6 août 2023 à Londres et Osaka puis du 18 au 20 août 2023 à New-York. L'évènement mondial final aura lieu le 26 et 27 août 2023.