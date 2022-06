Test de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge : comme une bonne pizza !

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - Launch Trailer - Nintendo Switch 20/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bienvenue à la maison...

Un pur plaisir juvénile manette en mains !

Une pizza, ça se coupe en 6 non ?

Le premier contact avec le jeu est évidemment le générique de début du jeu, à la fois superbe et… Un peu frustrant pour nous français. Et oui, ici tout est en VO, alors qu’on l’avoue volontiers : on aurait adoré avoir la version française qui nous a tant lavé le cerveau dans notre jeunesse. Malgré tout, on salue les visuels superbes, et la musique, même en VO, va vous accompagner un bon moment ! Et cela n’est que le début…En effet, l’ambiance et l’esprit des Tortues Ninja transpire à travers tout le jeu, depuis l’intro jusqu’aux menus en passant par les musiques, toutes d’une qualité épatante. L’effet « Back to The 90’s » fonctionne à fond et tout amateur du jeu Turtles in Time de 1991 devrait afficher un sourire immense dès les premières secondes du jeu et… Jusqu’à éteindre sa console. C’est bien simple, rien n’a été oublié : la direction artistique est superbe, les animations des personnages sont variées et réussies, tous les personnages iconiques de l’univers des Tortues sont là et ont fière allure… On peut même jouer avec April ou Splinter !Evidemment, vous aurez le choix entre tous ces personnages au départ, chacun possédant des techniques de combat variées et des capacités spécifiques. Vous aurez même un personnage bonus jouable à débloquer une fois le jeu terminé. Les fans devraient être conquis mais on va éviter de le spoiler ici…Deux modes de jeu s’offrent à vous : un mode Arcade qui, comme son nom l’indique, va vous proposer d’enchainer les niveaux mais sans sauvegarde possible. C’est donc fatalement plus compliqué d’arriver au bout sans sauvegarde et avec un nombre de vies limité. C’est évidemment le mode de jeu que les purs et durs privilégieront, surtout que le challenge est assez relevé si vous choisissez un mode de difficulté élevé.L’autre mode, plus grand public, est le mode Histoire. Ici, vous pourrez sauvegarder entre les niveaux et reprendre votre session de jeu plus tard. C’est évidemment plus simple, mais pas dénué d’intérêt pour autant : des défis à accomplir vous permettent de rendre le jeu plus ardu à compléter à 100%, et la délicieuse map vous replongera à elle seule dans le siècle passé.Et le jeu en lui-même dans tout ça ? Du pur plaisir ! Le gameplay est nerveux à souhait, les personnages ont des techniques diverses et franchement variées, avec une jauge de puissance vous permettant de déclencher des super attaques bien pratiques quand l’écran devient noir d’ennemis, et les décors sont à la fois superbes et utiles : vous pourrez utiliser beaucoup d’éléments pour vous aider à venir à bout des ennemis et c’est franchement jouissif. Chaque personnage peut enchaîne les combos au sol ou en l'air, faire des chops très bien gérés et envoyer valser les ennemis... On peut même faire des provocations du plus bel effet !De leur côté, les boss sont nombreux, charismatiques et les fans des Tortues prendront un malin plaisir à les retrouver. De même, des phases de jeu en skateboard ou Hoverboard par exemple permettent de renouveler le gameplay : entre ces phases et les ennemis sans cesse renouvelés, vous ne risquez pas de vous ennuyer comme c’est parfois le cas dans les beat them all quand le jeu ne se renouvelle pas assez. Ici, vous n’avez franchement rien à craindre de ce côté-là !Le tout bénéficie d’un enrobage parfait avec une réalisation de qualité, une technique sans faille et un rythme qui ne faiblit jamais. Les animations entre les niveaux sont, en outre, de vraies réussites.La cerise sur le gâteau, c’est évidemment le multijoueur. Déjà jouissif à 2 en local sur son canapé, sachez que vous pourrez pousser ici le vice à 6 joueurs au maximum ! Mais attention, d’une part la difficulté du jeu est à l’avenant : les ennemis seront forcément beaucoup plus nombreux et c’est logique. Mais pas de panique : dans ce mode, vous pouvez venir en aide à vos amis pour les aider à se relever ou les encourager pour remplir leur jauge de puissance. Attention toutefois : au-delà de 3 joueurs, cela devient parfois difficile de comprendre tout ce qui se passe à l’écran… Et à 6 joueurs, c’est tout simplement un joli foutoir !!! Mais jouissif, le foutoir. Carrément jouissif !Seul bémol, si la possibilité de jouer en multi online est vraiment à saluer, nous devons avouer avoir rencontré pas mal de bugs voire de plantages ( ! ) lors des connexions avec d’autres joueurs. On espère ces soucis temporaires et seulement dus au lancement du jeu.Au final, le jeu est tellement fun et jouissif manette en main qu’on se retrouve simplement frustrés quand on en vient à bout… En 3 heures à peine sur un run. Alors certes c’est franchement court et on aurait adoré en avoir plus. D’un autre côté, le jeu bénéficie d’une belle rejouabilité grâce aux défis, bonus et autres… Et puis surtout, c’est vraiment le genre de jeu qu’on relance une fois de temps en temps quand on a des amis qui passent à la maison ! Cela ne suffira donc pas à ternir notre enthousiasme certain pour ce bel hommage et même simplement à ce superbe jeu Tortues Ninja !