Test de Broken Mind : mais comment a-t-il fait ?

BROKEN MIND - Trailer HD - VOSTFR 20/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ressaisis-toi, Frank !

Votre aventure vous mène sur la piste de cette jeune fille et des monstres qui l’ont enlevée pour des raisons macabres, mais le jeu va également vous entraîner dans les méandres de votre esprit torturé depuis la perte de votre fille que vous n’avez pas pu sauver. Entre culpabilité, incompréhension, haine et surtout confusion, les deux histoires vont s’entremêler jusqu’à vous donner la sensation de perdre l’esprit.Mais attention, il faut vous prévenir : s’il ne peut pas entièrement endosser l’étiquette de jeu horrifique sanguinolant, Broken Mind n’en reste pas moins un jeu de type survival horror sombre, angoissant… Un brin flippant. Et c’est d’ailleurs le plus surprenant : malgré une réalisation d’apparence simpliste, l’ambiance est une grande réussite. Les dessins faits main, les modélisations simplistes, les animations basiques : tout cela, loin d’être un défaut, donne une vraie patte graphique à l’ensemble et surtout une vraie cohérence. Ce monde d’apparence sommaire prend forme en quelques instants de jeu et devient tout à fait immersif… Et donc tout à fait angoissant !Le jeu est bien aidé en cela par plusieurs choses : tout d’abord les éclairages, ou plutôt l’absence de lumière, vient poser sur l’ensemble un voile des plus terrifiants par moments. Ensuite, l’ambiance sonore est une vraie réussite : les musiques sont d’une qualité remarquable, et sont surtout mises en valeur par des silences d’une lourdeur certaine. Accompagné simplement par les bruits de vos pas, vous serez en permanence aux aguets. Et le déclenchement d’une musique sans équivoque vous fera immanquablement frémir, car vous savez qu’un ennemi approche… Mais pas forcément où ni quand !Car oui, il y a des ennemis qu’il va vous falloir combattre. Certains sont bien humains mais portent un masque de renard assez angoissant, d’autres sont des matérialisations de vos démons intérieurs… Et ne sont pas plus rassurants !En outre, pour les vaincre, vous devrez soit les abattre à l’aide de votre arme à feu, efficace mais au nombre de balles cruellement faible, soit vous en sortir à mains et pieds nus, mais cela ne sera pas une mince affaire. Coups de poings, de pieds ou esquive, les mouvements sont volontairement lourds pour amplifier votre stress... Et cela fonctionne à merveille !Si plusieurs niveaux de difficulté sont proposés, sachez que dès le mode normal, les choses sont plutôt corsées : les balles de revolver se font très rares, et récupérer des trousses de santé n’est pas chose aisée non plus. Malgré tout, il n’y a rien d’insurmontable mais il vous faut rester concentré (et donc flippé).Le jeu propose aussi quelques énigmes à résoudre de bonne qualité. Elles ne révolutionnent rien mais permettent d’apporter un peu de variation et de se détendre un moment. Vous aurez également à gérer votre inventaire avec les différents objets trouvés au cours de votre enquête, vous pourrez également mener des interrogatoires, fouiller des pièces, mais aussi un ordinateur ou un système de surveillance par exemple… L’enquête, si elle reste classique dans son approche, est franchement bien ficelée.Enfin, difficile de ne pas évoquer l’une des scènes du jeu qui vous mettra directement dans la peau de la victime se filmant elle-même avec son téléphone en live sur le web tandis que l’agresseur s’apprête à passer à l’action : une superbe idée très bien mise en scène et carrément digne d’un bon film Scream !Nous n’en dirons pas plus ici, si ce n’est que ce jeu est une petite pépite sur Switch. Il vous offrira une expérience vraiment qualitative et angoissante, malgré ses petits moyens. Et quand on termine le jeu et qu’on réalise que le tout a été réalisé par une seule personne, on se prend à se demander ce que Tony De Lucia aurait pu créer s’il avait été à la tête d’une équipe entière de développeurs… Chapeau l’Artiste !