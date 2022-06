Test d’Anuchard où la quête d’une cloche magique!

Porteuse de cloche tu seras !

Un seul son de cloche

Par le pouvoir de la cloche !

On se retrouve dans un univers où la mythologie parle d’une grande civilisation, Anuchard, (d’où le nom du jeu) qui prospérait autrefois à travers le ciel sur une île flottante. L’histoire se déroule des générations plus tard dans le village d’Orchard sur la terre ferme, dernier village de cette île anciennement volante.Le lore est très intéressant et on sent les réflexions tout autour. Il se met en valeur au fur et à mesure qu’on avance dans l’aventure. En parlant d’elle, concrètement, on y incarne ce qu’ils appellent le Porteur de cloche et plus exactement LA porteuse de cloche. C’est une fille du village qui découvre son destin, celui de faire revivre Anuchard grâce aux pouvoirs de la cloche d’Auros.Tous les personnages portent des noms sauf elle. C’est juste la porteuse de cloche et c’est dommage qu’elle ne soit pas plus personnalisée. A l’instar de Link, elle est muette et se contente de suivre les instructions des autres pour sauver son village.La porteuse de cloche va évidemment se servir de sa cloche sacrée pour se battre et effectuer les différentes actions à disposition. Votre arsenal se résume d’ailleurs à cela. On pourrait critiquer ce manque de variété mais pour le tarif d’acquisition, le budget pour le développement est sans doute l’explication la plus logique pour cette arme unique.Notre héroïne a pour mission de pénétrer dans le Donjon, vestige de la magie anuchardienne. C’est dans cet espace qu’elle effectue toutes ses batailles pour le village. Mais pourquoi aller dans ce foutu donjon ? Pour deux raisons, aider les villageois et retrouver les gardiens d’Anuchard.Chaque villageois sauvé du donjon apporte son lot de fonctionnalités. Il y a un cuisinier qui permet d’accorder divers bonus pour la prochaine mission ou encore un autre qui permet d’améliorer le village. Les gardiens sont globalement liés à l’histoire et n'apportent pas de fonctionnalités à proprement parler. Globalement, la progression est très linéaire. On va sauver quelques villageois, sans choisir lesquels, c’est le jeu qui décide, puis c’est au tour d’un gardien. Même si vous pouvez retourner dans les anciens donjons précédemment explorés, c’est surtout pour s’assurer qu’on n’a pas manqué de trésors. Donc si on explore correctement la première fois, il n’ y a pas d’intérêt à y retourner.C’est dans le donjon que ça se passe et devinez avec quoi ? La cloche ! Notre héroïne affronte différentes sortes d'ennemis avec des attaques très simples et très répétitives. C’est de l’action en temps réel et pour les premiers adversaires il suffit de bourriner sans réfléchir. Cependant on remarque une certaine lourdeur dans ses mouvements sans doute à cause du gros machin qu’elle trimballe partout.Le titre est facile à prendre en main. Il y a un bouton pour les attaques de base et un autre pour effectuer les esquives qui accessoirement servent aussi d’attaques fortes. Oui vous avez bien lu, l’esquive sert aussi d’attaque. En fonçant sur les ennemis, la porteuse les envoie valser contre les murs et peut même les faire ricocher avec le bon angle. Certains ennemis et boss nécessitent d’utiliser avec jugeote cet effet pour briser leur bouclier ou causer des dégâts.Les différentes itérations du donjon font aussi appel à cette mécanique de ricochets pour résoudre des puzzles. Il y en a des différents à chaque niveau. Cependant on constate que le niveau de difficulté n’est pas très élevé. Les énigmes sont très souvent assez simples à résoudre.