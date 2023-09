Test de The Cosmic Wheel Sisterhood : magie, tarot et sororité

Ô Abramar, m’entends-tu ?

Dans les cartes, tu trouveras les réponses

Fortuna, fais attention à toi

Tout commence par une chanson. La chanson interdite permettant l’invocation d’un Béhémoth. Exilée sur un petit astéroïde si étroit que seule sa maison tient dessus, la peine de Fortuna est d’un millénaire loin des autres sorcières du cosmos. Seulement voilà, elle craque au bout de 200 ans et invoque Abramar, le Béhémoth dont elle compte utiliser les pouvoirs pour s’échapper. Seulement voilà : Fortuna va devoir faire face à de nombreuses révélations et rebondissements…Au final, vous ne quittez pas vraiment votre petite maison, mais vous obtenez le droit de visite. Votre lieu de vie devient alors lieu de rencontres, de découvertes et de tirages de cartes. Puisque votre Supérieure vous a confisqué votre jeu de tarot au début de votre exil, vous vous mettez en tête d’en fabriquer un nouveau grâce aux pouvoirs d’Abramar.Vous vous éloignez du jeu de tarot pour créer des cartes aux significations diverses, aux oracles plus précis, etc. C’est là l’un des ressorts essentiels de The Cosmic Wheel Sisterhood : la création de cartes qui détermine par la suite les rebondissements de votre aventure. Car entre deux scènes narratives (avec des choix à faire et des décisions à prendre), vous allez tirer les cartes à vos visiteurs.Tout s’effectue en plusieurs étapes : vous disposez de quatre types d’énergie (Air, Eau, Terre et Feu) que vous allez pouvoir accumuler. Une fois que vous en avez assez, vous allez dans votre chambre, à votre bureau pour faire des cartes. En fabriquer une demande trois étapes : le choix du fond de la carte, celui de la figure dominante, puis enfin celui de ses accessoires.Chaque élément a un coût : deux énergies d’eau, trois de terre, etc. Le coût peut aussi bien être uniquement des énergies de feu que des énergies combinées air et eau, par exemple. En bref : il existe de très nombreuses possibilités en fonction des éléments que vous allez choisir. Le plus important à retenir, c’est que chacun d’eux possède une petite histoire, un court texte qui vous oriente quant à sa signification. Plus tard dans le jeu, vous aurez la possibilité d’analyser ces éléments pour en extraire les différents sens.Une fois vos trois éléments choisis, il est temps de créer sa carte. Vous vous rendez alors compte que le fond est plus vaste que ce à quoi vous vous attendiez et que vous pouvez naviguer dedans pour choisir le meilleur endroit. Au début de chaque création, des éléments sont déjà posés sur votre carte : ce sont ceux qui devront forcément y apparaître. Libre à vous de les déplacer, de les agrandir, de les retourner, de changer leur placement les uns par rapport aux autres.Sur les côtés, d’autres éléments sont annexes : ils n’ont pas nécessairement besoin de figurer sur votre carte mais cela peut lui donner un autre aspect. Les possibilités sont infinies ! Et ce n’est qu’une fois que vous avez validé et créé votre carte que celle-ci prendra sa signification finale et que vous pourrez lire son histoire.Tout cela est bien beau, mais il convient d’être honnête : sur Switch, vous avez deux façons de créer une carte, au tactile et au joystick. Vous pouvez combiner les deux. Malheureusement, l’impossibilité d’agrandir la zone de travail pour affiner votre placement est un petit souci, d’autant que l’interface est assez rigide. Le nombre de missclicks sera important, parfois frustrant, du moins les premiers temps que vous allez créer vos cartes.Notez aussi que les fonds et les figures disparaissent une fois utilisées : vous ne pouvez créer qu’une seule carte avec ce fond par exemple. Faites donc attention à vos choix. Gros avantage cependant : au niveau du menu, une galerie de vos cartes répertorie toutes celles que vous avez créé, quelle que soit la partie en cours. De quoi relire les significations, les partager avec d’autres joueurs et prendre l’ampleur des possibilités de personnalisations.Un tirage s’effectue très simplement : une question vous est posée. Sur la table se forme plusieurs rectangles, chacun répondant à un aspect de la question. Puis vous tirez une carte et déterminez où vous allez la placer. Plusieurs interprétations s’affichent alors, et ce sera à vous de choisir celle qui vous convient.Chaque interprétation vous donne un certain nombre de points d’énergie, permettant de faire le plein pour ensuite créer d’autres cartes. Celles-ci sont tirées aléatoirement parmi votre paquet. Si, par exemple, vous faites un tirage, quittez le jeu et revenez, le tirage sera différent. Les significations dépendent de la construction de votre carte, même si, vous vous en doutez, certains reviennent parfois. Mais le nombre de possibilités est énorme, ce qui donne à souvent des lignes de dialogues différentes, permettant une rejouabilité colossale.Votre aventure est faite de rebondissement et de choix : une fois le droit de visite accordé, les demandes se bousculent à votre fenêtre. Chaque sorcière envoie son familier avec une lettre vous indiquant le motif de sa visite. Libre à vous de l’accepter ou non. Si vous êtes obligé de voir tout le monde pour faire avancer l’intrigue, l’ordre dépend de vous. Qui de vos amies Dahlia et Jasmine voulez-vous voir en premier par exemple. Certains choix sont moins anodins que d'autres, mais la galerie de personnages est aussi captivante qu’elle permet d’aborder différentes thématiques.Grethe, Louise, Jasmine et les autres vous interrogent sur des dilemmes parfois moraux, parfois plus triviaux. Et force est de constater que The Cosmic Wheel Sisterhood aborde de très nombreuses thématiques, incluant celle de la transidentité. Toutes les sorcières du Cosmos sont des femmes, vous allez aider une femme trans qui vient d’effectuer l’Ascension (de devenir une sorcière) à devenir qui elle veut vraiment être.Grâce à ce huis clos (puisque vous ne sortez pas de chez vous), vous allez vivre et tirer les cartes de nombreuses sorcières, allant jusqu’à l’un des événements qui va changer la donne et modifier en grande partie votre façon de jouer.Nous ne vous en disons pas plus pour préserver le suspense, mais la dernière partie du jeu s’avère différente, plus stratégique et au rythme différent. Ce n’est pas dérangeant, bien au contraire, ça permet de nombreuses choses, prises de décisions, réalisations sur vous et vos choix. Un excellent moyen de dynamiser la formule tout en continuant de l’appliquer.