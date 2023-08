Test de Tiny Thor : petit Thor deviendra grand

Un petit marteau implique de grandes responsabilités

Hard plateformer

En effet, vous allez pouvoir obtenir des joyaux bleus, qui sont présents en abondance dans les environnements. Mais vous avez aussi trois joyaux rouges à récupérer et eux sont plus délicats à trouver : cachés dans l’environnement, à des endroits parfois difficilement accessibles, vous devrez faire preuve d’ingéniosité autant que d’astuces pour les atteindre. Dans tous les cas, le jeu est parfaitement maniable, malgré les multiples morts que vous allez subir. Cependant, le jeu n’est jamais frustrant : à partir du moment où vous avez compris la difficulté du jeu, c’est le challenge qui prend le dessus. Les stratégies qui vont s’élaborer pour savoir exactement comment passer l’obstacle ou vaincre le boss.

Reprenant la mythologie nordique, Tiny Thor nous raconte donc l’histoire du petit Thor qui vient d’obtenir un marteau de son père et qui part se balader. Le hic ? Il rencontre un certain Loki, va déclencher le début d’un Ragnarok… et notre aventure va prendre une tournure épique. Vous l’aurez compris, même si le jeu reprend les éléments de la mythologie nordique, l’histoire de Tiny Thor n’est pas vraiment importante : on navigue dans les niveaux et on enchaîne les dialogues avec un sourire, mais sans forcément se passionner pour son intrigue.Qu’importe ! Le principe de Tiny Thor se trouve dans son gameplay : un mélange de rétro et de plateformer. Vous allez devoir sauter partout, explorer, utiliser votre marteau ainsi que les différents pouvoirs que vous allez obtenir en battant les boss qui jalonnent votre parcours. Assez rapidement, vous obtenez le double saut ou encore le marteau de Thor. Celui-ci a la capacité de rebondir sur les murs (et les bords de l’écran) indéfiniment jusqu’à ce que, soit vous le rappeliez, soit qu’il finisse par toucher de nouveau votre petit Thor.Cela donne du dynamisme au gameplay. En effet, vous pouvez tuer certains ennemis en sautant sur leur tête (mais pas tous) ou en utilisant le marteau. Ensuite, il s’agit principalement de sauter au bon moment, d’utiliser les pentes du décor pour gagner de la vitesse et survoler un trou trop grand, etc. Thor ne peut pas nager, donc il faudra vous méfier des zones humides. Et des boss qui ne manqueront pas de mettre votre talent et votre dextérité à rude épreuve.Reprenant l’esthétique et les mécaniques des jeux rétro, Tiny Thor en possède aussi la difficulté. Les boss possèdent des patterns spécifiques mais la hit box de votre petit Thor est assez large pour vous surprendre en vous enlevant de la vie par surprise. Votre seul salut réside alors dans le fait de tenter et de recommencer encore et encore pour parvenir à trouver la meilleure route, ou pour obtenir les quelques joyaux bonus à trouver.