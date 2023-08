Test de Shotgun King : les échecs explosifs

Au pays des échecs

Echec et shoot

A vos stratégies

Tout commence par une courte introduction : le roi noir est un tyran qui ne rêve que de dominer les autres. Il s’est mis à dos la plupart de ses sujets et c’est donc seul, armé de son seul véritable allié, un fusil à pompe, qu’il va défendre son royaume et surtout mettre la misère aux blancs. Au terme de quelques images dans un pixel art assez mignon, vous vous retrouvez face à un tutoriel assez sommaire : le joystick droit pour diriger votre angle de tir, le gauche pour déplacer votre pion. Avec ZR, on tire. Et on dégomme les pions d’en face.Mais attention, Shotgun King n’est pas qu’un jeu de bourrins. C’est aussi et avant tout un jeu d'échecs, donc de stratégie. Et au fur et à mesure de vos runs, vous allez en prendre la pleine mesure. Car oui, il s’agit bien d’un rogue like : sur votre plateau de jeu, vous allez devoir survivre à des vagues toujours plus nombreuses (en fonction de différents paramètres que nous allons détailler) d’adversaires et chacun conserve ses caractéristiques de déplacement. La tour se déplace en ligne droite sur autant de cases qu’elle le souhaite. Le fou fait les diagonales. Le roi avance d’un, mais dans n’importe quelle direction. Et la redoutable dame ne manquera pas de pointer le bout de son nez pour tenter de vous mettre en échec.Dans les faits, vous disposez de plusieurs modes de jeu, qui vont se débloquer au fur et à mesure de votre progression. Le mode Throne est le premier accessible : il faut survivre à 12 niveaux (12 vagues d’ennemis) pour débloquer le mode Infini. C’est en mode Throne que vous allez faire vos armes et découvrir les subtilités du titre. Au tout début, niveau 1, vos adversaires sont limités : quelques pions, un roi (votre objectif à abattre, le détruire met fin au niveau), un fou et un cavalier. Une fois le niveau 1 terminé, un choix s’offre à vous : entre deux paires de cartes.Ces paires sont constituées d’un bonus et d’un malus qui seront en place pour la suite de votre partie. Les malus peuvent aller de “Une dame entre sur le terrain”, à “si le roi est détruit, un héritier parmi les pions prend sa place” (il faudra alors détruire aussi l’héritier pour terminer le niveau), en passant par “un nouveau cavalier entre en scène tous les dix tours”.Ces modificateurs font jouer énormément dans votre stratégie, dans votre approche du niveau et dans votre partie. Car ils se cumulent ! Et rappelez-vous : en mode Throne, il y a 12 niveaux à vaincre, ce qui correspond à 10 bonus et malus (les emplacements sont visibles à droite et à gauche de l’écran).Concernant les bonus, ils sont, eux aussi à double tranchant. Vous pouvez avoir plus de munitions à disposition, mais le roi adverse gagne 1 PV. Vous pouvez revivre une fois par niveau et avoir une seconde chance. Des rats peuvent apparaître dès que vous détruisez une pièce pour faire 1 de dégâts aux pièces alentour.Vous pouvez même obtenir des pouvoirs spéciaux comme des grenades (à utiliser avec X), mais qui rebondissent quand vous les lancez et qui peuvent tomber du plateau ; ou des baguettes (à utiliser avec L) qui vous permettent de vous déplacer plus loin une fois par niveau.L’avantage, c’est que tout est parfaitement affiché à l’écran : les pouvoirs spéciaux sont explicités, leurs utilisations aussi, une icone apparaît à l’écran avec la touche pour vous souvenir que oui, vous pouvez faire ça. Idem pour les modificateurs : présents sous la forme de cartes, ils apparaissent à droite pour les modificateurs blancs (les malus), à gauche pour les modificateurs noirs (les bonus).C’est donc à vous de gérer vos déplacements et vos pouvoirs, ainsi que vos armes. Si vous débutez avec le fusil à pompe classique, avec un certain nombre de cartouches disponibles, mais seulement deux de chargées dans le canon, il existe d’autres armes avec d’autres angles d’attaque et cartouches disponibles.Celles-ci se débloquent au fur et à mesure, en fonction d’actions que vous effectuez en jeu et qui représentent un challenge. Vous pouvez effectuer plusieurs actions avant que les pions adverses ne se déplacent. Généralement, vous déplacer et tirer, ou vous déplacer plusieurs fois. Dans tous les cas, les pièces blanches s’agitent lorsqu’elles bougent au prochain tour, ce qui vous permet de garder un oeil sur leur progression.Vous disposez aussi d’un emplacement d’âme : vous capturez l’âme de votre première victime, ce qui vous permet de la consommer pour devenir cette pièce et vous déplacer. Avec l’âme d’un fou, vous pourrez parcourir des grandes distances, pratique si vous êtes en situation d’échec ou même d’échec et mat.Les possibilités sont nombreuses et il faudra quelques runs pour en saisir toutes les subtilités. Par exemple ne pas oublier de consommer vos âmes (une fois utilisée, le slot se vide et votre prochaine victime voit son âme aspirée, et ainsi de suite). Ou encore de bien faire attention à vos bonus et malus, certains étant à double tranchant.Connaître les échecs n’est pas vraiment nécessaire : vous allez apprendre à la dure, au fil de vos échecs. Cependant, le jeu ne vous laisse pas démuni : lorsque votre roi est en mauvaise posture, une petite animation le fait s’agiter et avoir quelques sueurs froides. Vous disposez alors de plusieurs essais pour valider la meilleure position ou déclarer forfait.Dans ce cas-là, le jeu met en surbrillance les pièces menaçantes pour votre roi, ce qui permet d’apprendre petit à petit les configurations les plus délicates, d’identifier les menaces quelques tours à l’avance et de privilégier, par exemple, de détruire tel cavalier avant de s’attaquer au roi. Il existe de multiples stratégies et le jeu se renouvelle sans cesse, ne serait-ce que par son choix de cartes qui renouvellent la donne à chaque fois.Vous l’aurez compris, les autres modes sont des variations : en Infini, il conviendra de survivre le plus longtemps possible par exemple. Vous pourrez refaire le mode Throne avec des modificateurs, d’autres armes, une plus grande difficulté. Avec un principe simple, Shotgun King propose en réalité énormément de possibilités.