Test de Vampire Survivors : l’addiction au dents longues

Vampires en toute intimité

Vivre ou survivre

Mort et heureux de l'être

Le chaos, seul ou à plusieurs

Vampire Survivors on Nintendo Switch - Launch Trailer 28/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Petits, on nous apprend à goûter avant de dire que nous n’aimons pas quelque chose. Pour les jeux vidéo, cette maxime s’applique également et Vampire Survivors en est l’exemple parfait.Vampires Survivors fait partie de ces jeux visiblement dépassés mais derrière lesquels se cachent de vraies pépites.Si nous devions résumer le type de jeu qu’est Vampire Survivors nous dirions qu’il s’agit d’un jeu d’action mélangeant des éléments de shoot ‘em up avec ceux d’un roguelike, le tout dans une ambiance d’un jeu d’arcade. C’est peut être difficile à imaginer et c’est pourtant ce qu’a réussi à développer l’italien Luca « Poncle » Galante, qui possède désormais son propre studio de développement.Dans Vampire Survivors, vous contrôlez l’un des personnages disponibles, chacun possédant sa propre arme et bonus : tir supplémentaire, arme plus puissante, puissance qui augmente avec les niveaux d’expériene etc. Puis, vous choisissez un niveau de jeu : le Bois dément est le seul niveau disponible au départ mais rapidement vous débloquerez la Bibliothèque, l’Usine laitière et bien d’autres niveaux.Votre objectif : tenir le plus longtemps possible dans la zone en éliminant les hordes de monstres qui vont vous foncer dessus. Pour cela, il vous faut collecter un maximum de gemmes pour gagner en niveaux d’expérience et acquérir de nouvelles armes et facultés. Evidemment, plus le temps passe et plus vos ennemis seront redoutables. A vous de rapidement vous équiper pour résister aux attaques et espérer atteindre la limite du niveau, souvent située à 30 minutes.Sur le papier, les choses sont donc simples, voire simplistes ; mais comme souvent, la subtilité se cache dans la pratique.Comme dans tout bon roguelike qui se respecte, votre première partie de Vampire Survivors ne sera sans doute pas concluante mais c’est avec l’expérience que vous deviendrez un expert et découvrirez les subtilités de chaque arme qui composera l’équipement de votre partie. Vous n’avez le droit qu’à maximum six armes, il vous faudra donc choisir parmi celles proposées par le jeu à chaque gain de niveau. A cela se rajoutent les passifs qui viendront renforcer votre personnage mais qui surtout vont vous permettre de réaliser des combos redoutables. C’est à ce moment là que Vampire Survivors commence à prendre une autre dimension.Ces combos, parfois surpuissants, ne sont pas forcément indiqués par le jeu et il vous faudra donc faire preuve de patience et de curiosité pour tous les découvrir. Un guide à compléter vous permettra ensuite de vous y retrouver lors de vos futures parties. C’est là l’un des buts de Vampire Survivors : découvrir les secrets des niveaux un par un pour les compléter, au delà du simple objectif de “survivre”.L’addiction commence à prendre à ce moment précis où vous pensez découvrir l’un des secrets du jeu mais que vous périssez juste avant d’avoir pu en obtenir la clé. Vous vous dîtes que vous y étiez presque, que vous ne pouvez pas vous arrêter en si bon chemin… et vous connaissez la suite : 1h après vous êtes encore en train de tenter de vous défaire de vos ennemis pour atteindre votre précieux objectif. Et ainsi de suite.Chaque partie de Vampire Survivors va vous confronter à un dilemme : foncer vers un objectif à débloquer dans un coin du niveau, avant que les ennemis ne deviennent trop puissants, quitte à rater quelques coffres renfermant un équipement. Ou bien au contraire, faire du sur place dans le but de gagner un maximum d’expérience pour vous construire un équipement digne des meilleurs chasseurs de vampires.Mais même en faisant le choix de l’équipement, vous allez devoir de nouveau faire des choix dans la loterie proposée à chaque gain de niveau. Vous comprenez que la guerre n’est pas seulement contre les monstres qui foncent vers vous mais aussi psychologique : faire les bons choix, au bon moment, et sans le regretter car il n’y a pas de retour en arrière possible !Roguelike oblige, une part de hasard incombe à chaque partie et vous tomberez parfois facilement sur un combo à réaliser tandis qu’il vous faudra parfois faire avec ce que le jeu vous propose pour tenir le plus longtemps possible. Mais avec un peu de chance, ce sera aussi l’occasion de découvrir une nouvelle combinaison ! Le jeu en vaut parfois la chandelle.Il n’y a qu’à regarder quelques images du jeu pour se rendre compte que Vampire Survivors peut rapidement devenir chaotique. C’est ce qui en fait son charme mais qui peut rendre aussi les choses frustrantes car il devient parfois difficile de s’y retrouver et de savoir exactement quoi faire pour se sortir du pétrin.Si les choses se passent bien pour vous, le temps passant, les ennemis auront beau arriver par centaine chaque seconde, ils seront exécutés dans l’instant par votre équipement. Vous permettant de continuer à survivre en attendant patiemment l’inéluctable fin.Sur Nintendo Switch, ces vagues de centaines d’ennemis ne posent quasiment pas de problèmes de performances et la console parvient à conserver un nombre d’images par seconde stable, même dans les situations les plus critiques en solo.C’est à plusieurs que les choses peuvent devenir un peu plus brouillonnes. Le mode co-op local, qui débarque avec la version Nintendo Switch mais qui est aussi disponible sur les autres supports grâce à une mise à jour, permet désormais d’explorer les différents mondes en réunissant jusqu’à 4 joueurs.Cette nouveauté, qui évidemment est très pratique avec le côté « hybride » de la Switch, apporte potentiellement un lot plus importants de pouvoirs différents à gérer et c’est dans ces moments là que le jeu peut accuser quelques lenteurs, tout en garantissant tout de même une expérience de jeu très réussie et bienvenue pour ce jeu arcade où un mode multijoueur a évidemment toute sa place !