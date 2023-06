The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et la Switch dominent le mois de mai en Europe

Nous savions déjà que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avait réalisé un lancement canon le 12 mai dernier. Près d'un mois après sa sortie, nous commençons à pouvoir mesurer son succès sur la durée.GSD (Games Sales Data) a dévoilé le classement des meilleures ventes en Europe sur le mois de mai. Bien que parcellaires (car Nintendo ne communique pas le détail des ventes dématérialisées), les chiffres de ventes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permettent au jeu de se placer sans difficulté à la tête des jeux les plus vendus le mois dernier.Le jeu se place devant Hogwarts Legacy qui profite de la sortie de sa version PS4 et Xbox One pour maintenir ses bonnes ventes, et l'indéboulonnable FIFA 2023. D'après GSD, les aventures de Link se sont vendues 2,5 fois plus que celles dans le monde des sorciers de Poudlard.Du côté des consoles, la Nintendo Switch profite évidemment du succès de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pour occuper la 1ère place dans le classement des consoles les plus vendues en mai avec une hausse de ses ventes de 39% sur un an. La console hybride repasse ainsi devant la PlayStation 5 de Sony.Reste désormais à voir si Link et la Switch pourront garder le rythme ces prochaines semaines et tout au long au l'été !Source : Games Industry