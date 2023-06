Super Mario Bros. le film : des nouvelles sur la suite bientôt d'après Chris Pratt

Le film d'animation Super Mario Bros. aura été le gros succès de ce début d'année au cinéma. Battant plusieurs records, le film d'animation d'Illumination et de Nintendo restera dans l'histoire l'un des films d'animation les plus rentables de tous les temps.La question d'une suite à ce succès mondial se pose évidemment et si pour le moment rien a été officialisé, Chris Pratt qui prête sa voix au plombier a été questionné sur le sujet.Dans une interview à Entertainment Tonight , l'acteur a teasé l'annonce d'une suite tout prochainement. Plus exactement, Chris Pratt est revenu sur la grève des scénaristes actuellement en cours à Hollywood et indiqué qu'il la soutenait pleinement tout en indiquant qu'une fois les négociations terminées et les acteurs de l'industrie cinématographique de nouveau assis à la table, il sera temps "de discuter de la suite à donner".Dans la suite de l'entretien, l'acteur revient aussi sur le succès inattendu du film d'animation Super Mario Bros. en indiquant "qu'il ne revient pas de faire partie d'un tel succès". Ne reste désormais plus qu'à attendre l'annonce d'une suite !