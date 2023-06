[Ubisoft Forward] De nouvelles infos sur Prince of Persia : The Lost Crown

Prince of Persia The Lost Crown - Gameplay commenté du reveal | Ubisoft Forward 06/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Plongez dans un jeu de plateforme d'action-aventure élégant et palpitant se déroulant dans un monde mythologique perse où vous manipulerez les frontières du temps et de l'espace. Incarnez Sargon et passez du statut d'épéiste prodige à celui de légende au fur et à mesure que vous maîtrisez les techniques de combat acrobatique et débloquez ainsi de nouveaux pouvoirs temporels et des capacités uniques.



Aujourd'hui, c'était le Ubisoft Forward ! L'occasion pour l'éditeur français de revenir sur ses gros titres à venir comme le futur Prince of Persia : The Lost Crown.Dans Prince of Persia : The Lost Crown, votre mission est simple : Trouver le prince Ghassan pour le ramener à Persepolis !Cependant, Mont Qaf est une nature hostile pour les visiteurs et vous découvriez que le temps s'écoule différemment dans la citadelle.Lors de votre exploration, vous devrez parfaire vos compétences ainsi que votre sens du timing afin de pouvoir progresser. Ubisoft rappelle qu'Il s'agit en effet des 2 composantes principales de la licence Prince of Persia.Des monstres se dresseront sur votre route ! Heureusement que Sargon n'est pas un guerrier ordinaire. En plus de ses compétences, vous apprendrez à maitriser le temps et à défier la gravité afin d'exécuter des combos pour continuer votre aventure.Prince of Persia : The Lost Crown est prévu pour le 18 janvier 2024 sur toutes les consoles, y compris Switch.