[Ubisoft Forward] Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope dévoile les premières image de Rayman

First Look at RAYMAN in Mario + Rabbids Sparks of Hope! 06/12/2023

Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est la combinaison entre l'univers du plombier et celui des Lapins Crétins. Afin de prolonger l'aventure, Ubisoft a dévoilé une série de DLC qui plongeront les héros dans les confins de l'univers.Mais bien plus qu'une aventure, c'est le retour de Rayman comme personnage jouable qui est la grosse nouveauté de ce dernier DLC.Profitant du Ubisoft Forward, le studio a dévoilé une courte vidéo de ce DLC :Le dernier DLC est prévu prochainement en 2023. Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en exclusivité sur Switch.Dites nous en commentaire si vous appréciez le retour de Rayman ou si vous comptez acheter ce DLC.