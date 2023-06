Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy annoncé, sortie prévue en 2024 sur Switch

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - Announcement Trailer 13/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Apollo Justice est de retour ! Après la trilogie de jeux dédiés à Phoenix Wright, c'est au tour d'Apollo Justice d'avoir le droit à sa compilation de jeux.Capcom a annoncé lors de son showcase estival Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Comme son nom l'indique, cette compilation intégrera les 3 jeux où l'on retrouve Apollo Justice : Apollo Justice: Ace Attorney, Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies et Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice.Cette trilogie permet de rendre disponibles les deux derniers jeux qui étaient jusque là exclusifs à la Nintendo 3DS et donc impossibles à acquérir depuis la fermeture du Nintendo eShop il y a quelques semaines. Pour l'occasion, les jeux seront intégralement traduits et doublés en français. Découvrez ci-dessous la bande-annonce de cette trilogie :Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy est attendu pour le début d'année 2024 sur consoles, dont la Nintendo Switch.