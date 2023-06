Une démo disponible pour Ghost Trick: Détective fantôme

Ghost Trick - Demo and Demonstration Trailer 13/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 30 juin prochain sortira Ghost Trick: Détective Fantôme. Le jeu DS de 2010 est remasterisé pour une sortie sur la Nintendo Switch.Aujourd'hui, Capcom a dévoilé une nouvelle bande-annonce du jeu et annoncé la disponibilité immédiate d'une démo du jeu. Parmi les nouveautés du titre, une bande-son totalement revue et la possibilité pour les joueurs nostalgiques d'alterner entre la version originale des musiques, et leur version remastérisée.Dans Ghost Trick: Détective Fantôme, vous incarnez le fantôme de Sissel, fraichement décédé et qui possède la capacité d'alterner entre le monde des vivants et celui des morts, offrant ainsi toute sa mécanique au jeu. Le jeu a été réalisé par le papa de saga Ace Attorney, Shu Takami.Ghost Trick: Détective Fantôme sera disponible le 30 juin sur Nintendo Switch.