Rumeur : un jeu de foot LEGO bientôt sur Switch

Le partenariat entre 2K Games et LEGO s'apprêterait t-il à porter de nouveau ses fruits ? C'est la rumeur de ce soir : un nouveau jeu de foot à base de briques LEGO serait dans les tuyaux !C'est l'organisme de classification des jeux coréens qui a vendu la même avec l'ajout d'une nouvelle référence : LEGO 2K Goooal! (écrit exactement comme cela ! Le jeu devrait permettre aux joueurs de se constituer leur propre équipe puis ensuite s'affronter dans des matchs déchaînés.Il faut dire que le jeu avait déjà fait parler de lui l'an dernier au moment de la Coupe de Monde de football mais son annonce avait finalement été retardée, pour une raison inconnue, et c'est LEGO 2K Drive qui est sorti un peu plus tôt en 2023.Il est donc possible qu'on entende de nouveau parler de LEGO 2K Goooal! dans un futur très proche pour une sortie en fin d'année.Source : Eurogamer