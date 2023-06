[Japan Expo 2023] Nintendo annonce des compétitions quotidiennes sur Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe et Smash Bros

(c) Nintendo, stand Japan Expo

Nintendo marque sa présence à la Japan Expo 2023 (Hall 6 – N° B698), qui se déroule du 13 au 16 juillet au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Cette année, le stand de Nintendo accueille de nombreux tournois gratuits, avec des finales sur sa grande scène. Que vous soyez néophyte ou vétéran, venez vous mesurer aux autres joueurs pour la gloire... ou simplement pour le plaisir !Plongez dans l'arène de Splatoon 3 avec votre équipe de calamars pour des combats en 4vs4 explosifs. Les sessions de qualification pour le tournoi ont lieu le matin de 10h à 11h et l’après-midi de 13h à 14h (excepté le samedi 15 juillet). Le point d'orgue sera la finale française du Splatoon 3 European Championship 2023, le 15 juillet à 14h00. Les 8 meilleures équipes de France, présélectionnées lors de phases qualificatives en ligne, s'affronteront pour représenter la France sur la scène Européenne cet automne.Si vous préférez la vitesse, participez aux tournois quotidiens de Mario Kart 8 Deluxe. 16 sessions de qualification pour le tournoi ont lieu chaque jour de 10h00 à 15h00 (fin des inscriptions à 14h45), les phases finales à partir de 15h30 et les finales quotidiennes à 16h30 (excepté le dimanche 16 juillet). La grande finale française du Mario Kart 8 Deluxe : Road to Japan Expo aura lieu le dimanche 16 juillet 2023 à 14h00.Enfin, pour les amateurs de combats, Super Smash Bros. Ultimate vous attend. Choisissez votre personnage parmi plus de 80 combattants issus d’univers mythiques du jeu vidéo, et lancez-vous dans l’arène. Les sessions de qualification pour le tournoi ont lieu chaque jour de 10h00 à 15h00 (fin des inscriptions à 14h45), les phases finales à partir de 15h30, et les finales quotidiennes à 17h30.N'oubliez pas de faire un tour sur le stand Nintendo pour découvrir une multitude de grands classiques de la console.Source : Communiqué de presse