Une série animée Dead Cells en préparation

Dead Cells - The Animated Series Teaser Trailer 15/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après avoir conquis les consoles et mobiles, Dead Cells se déclinera bientôt en dessin-animé ! L'annonce a été faite aujourd'hui. C'est le studio parisien Bobbypills, à qui l'on doit déjà le travail sur les différentes bandes-annonces du jeu, qui réalisera cette série coproduite par Motion Twin et ADN, la célèbre plateforme française de diffusion d'animé.Peu de détails pour le moment sur cette série animée si ce n'est qu'elle racontera l'histoire d'une île ravagée par la peste et qui a été maudite par le souverain qui a transformé sa population en terribles monstres pour les soigner de la maladie.Voici un premier teaser :Rendez-vous en 2024 pour découvrir la série Dead Cells sur la plateforme ADN. En attendant, Dead Cells est disponible en promotion su le Nintendo eShop de la Switch : le jeu est vendu 12,49 € au lieu de 24,99 €.