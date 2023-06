[ND] Persona 5 Tactica confirmé sur Nintendo Switch

Galerie images 21/06/2023









Persona 5 Tactica - Nintendo Direct 6.21.2023 21/06/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé lors de la conférence Xbox du 11 juin, Persona 5 Tactica a profité du Nintendo Direct pour faire une nouvelle apparition. Notons en préambule que le remake de Persona 3 et la nouvelle IP Metaphor: ReFatazio, aussi annoncés lors de cette même conférence tenue par Xbox, n’ont pas été confirmés sur Nintendo Switch.Concernant Persona 5 Tactica, les images montrées par Atlus et Sega nous permettent d’en apprendre plus sur le jeu qui vous proposera d’incarner à nouveau les Voleurs fantômes, qui se retrouvent en grand danger suite à un incident étrange et sont sauvés par "une mystérieuse révolutionnaire qui leur propose une offre alléchante en échange de leur aide".Niveau gameplay, le titre nous proposera de composer une escouade de trois personnages parmi les huit jouables pour se battre dans des combats au tour par tour dont le rendu semble se rapprocher de ce que propose la licence Xcom.