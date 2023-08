Flashback 2 dévoile son gameplay nerveux : préparez-vous pour une aventure futuriste forcément épique

Flashback 2 - Gamescom Trailer FR - Paul Cuisset & Microids Lyon/Paris 22/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'histoire : un retour dans le futur

Caractéristiques du jeu

L'univers dystopique de Flashback est de retour, et Conrad B. Hart est une fois de plus au cœur de l'action. Dans ce futur lointain, les Morphs, des adversaires redoutables, ont pour dessein d'asservir toutes les civilisations du système solaire. Ces ennemis coriaces ne seront pas faciles à vaincre, mais avec vos compétences aiguisées dans ce jeu de plateformes-shooter, vous êtes prêt à relever le défi.Microids nous avait permis de revoir le jeu en mai dernier , après plusieurs mois d'attente pour la communauté : annoncé en 2021, on savait que le jeu sortirait dans l'année 2023 , mais on est maintenant fixé puisque la date de sortie de Flashback 2 est calée au 16 novembre prochain.Voici la bande-annonce du jeu proposée par Microids à l'occasion de la Gamescom 2023 :Flashback 2 nous emmène au 22e siècle, où les Mondes-Unis règnent en paix sur l'ensemble du Système Solaire. Cependant, cette harmonie est menacée par l'invasion des Morphs, dirigée par la terrifiante Générale Lazarus. Conrad B. Hart, à la recherche de son ami Ian, se retrouve plongé dans une aventure riche en rebondissements. Heureusement, il n'est pas seul : A.I.S.H.A., son arme emblématique dotée d'une intelligence artificielle avancée, est à ses côtés.Le communiqué de presse nous proposant de découvrir ce nouveau trailer ne manque pas de nous rappeler quelles sont les caractéristiques de ce nouvel opus de Flashback :- Un univers immersif : Découvrez un monde aux graphismes époustouflants, mêlant science-fiction et cyberpunk, et explorez des environnements variés tels que New Tokyo ou la jungle.- A.I.S.H.A. à vos côtés : Utilisez cette arme adaptative, boostée par une intelligence artificielle de combat, pour affronter vos ennemis.- Gameplay fluide et précis : Flashback 2 promet une expérience de jeu de plateformes-shooter intense, où chaque mouvement compte.- Environnements en 3D : Pour une immersion encore plus profonde dans l'univers du jeu.- Un créateur emblématique : Paul Cuisset, le cerveau derrière la licence culte, est aux commandes de ce nouvel opus.Préparez-vous à plonger dans cette aventure futuriste dès le 16 novembre 2023. Flashback 2 sera disponible en versions physique et numérique sur toutes les machines dont la Nintendo Switch, avec d'ailleurs une édition collector à découvrir ci-dessous :Source : Communiqué de presse