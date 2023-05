Flash Back 2, le retour c’est le cas de le dire !

Flashback 2 | Gameplay Trailer FR | Microids Studio Lyon & Paul Cuisset 18/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L’AG French Direct du 17 mai a montré quelques images de gameplay très rapidement durant son mashup. On retrouve nos fameuses phases de plateforme et de tir à l’horizontal ainsi que certaines au format isométrique.Est-ce le titre qui va réconcilier les fans avec la saga suite au très décevant Fade to Black de 1996 ? On l’espère en tout cas, car le premier jeu, entré dans la légende de la Super Nes a fait vibrer toute une génération et mérite bien une suite digne de ce nom.Le titre était prévu pour fin 2022 sur tous les supports et en 2023 pour la Switch. Finalement la sortie pour tout le monde se fera en Novembre 2023. La date n’a pas encore été officialisée.