Astebros, encore du néo rétro !

Astebros - Trailer 18/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Oui, les anciennes consoles ont le vent en poupe. Cela a au moins le mérite de satisfaire toute les génération X et Y qui ont connu la Megadrive de Sega. Calmez-vous, cette guerre des consoles est terminée depuis bien longtemps.Annoncé depuis une bonne année, le titre développé par Neofid Studio sera disponible en Novembre 2023 d’après l’AG French Direct du 17 mai 2023. La Switch accueillera à ce moment dans son catalogue Astebros, un titre qui se veut résolument old school et surtout roguelike.On retrouvera bien sûr de l’action à défilement horizontal et des graphismes tout pixelisés. Cela sent déjà la bonne confiture faite dans un vieux pot ! Alors les vieux, vous êtes chaud ?