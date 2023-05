Les Raids Obscurs débarquent dans Pokémon GO

Un nouveau défi est arrivé : RAIDS OBSCURS 19/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La Team GO Rocket est de retour pour nous jouer un mauvais tour dans Pokémon GO ! Après avoir attaqué les PokéStops, la terrible équipe s'en prend désormais aux Arènes Pokémon avec l'apparition des Raids Obscurs !Les troupes de Giovanni ont décidé de s'en prendre aux Arènes et d'y installer leurs propres Pokémon dont vous devrez venir à bout lors des Raids Obscurs. Une première vague de Raids Obscurs aura lieu du lundi 22 mai au dimanche 28 mai prochain.Pas de temps à perdre et préparez vos meilleurs Pokémon pour affronter la Team GO Rocket dans Pokémon GO !