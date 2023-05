La mise à jour 1.1.1 de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom corrige un problème majeur

Mises à jour générales

Correction d'un problème qui, parfois, empêchait le joueur de terminer la quête principale "La Porte Fermée", même s'il avait rempli les conditions pour avancer dans la quête.

Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous pourrez terminer la quête en téléchargeant cette mise à jour.

Si vous avez déjà rencontré ce problème, vous pourrez terminer la quête en téléchargeant cette mise à jour. Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu.

Lancé le 12 mai 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a déjà connu un grand succès avec 10 millions d'exemplaires vendus. Depuis sa sortie, Nintendo a publié deux mises à jour, la dernière étant la version 1.1.1, sortie ce 9 mai, une semaine tout juste après le lancement du jeu.La mise à jour 1.1.1 a résolu un problème majeur qui empêchait les joueurs de terminer la quête principale "La Porte Fermée", même si toutes les conditions étaient remplies. Avec cette mise à jour, ce problème devrait être résolu. En plus de cette correction, plusieurs autres problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu globale​.La note de version 1.1.1, publiée le 18 mai 2023, détaille les corrections disponibles avec cette mise à jour :On vous traduit tout cela ci-dessous :Rappelons que le jeu avait dès sa sortie reçu une mise à jour 1.1.0, juste à temps donc pour son lancement. Les notes de mise à jour de Nintendo mentionnaient que, après l'installation de la mise à jour, les entrées de noms de chevaux permettaient désormais l'utilisation de caractères coréens, chinois (simplifié) et chinois (traditionnel). De nombreux joueurs ont néanmoins signalé une amélioration des performances après l'installation de la mise à jour, même si cela n'a pas été officiellement mentionné​ par Nintendo.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch depuis le 12 mai dernier. Le jeu, qui a reçu la note de 20/20 sur Puissance Nintendo, a aussi fait l'objet d'un PNCAST entièrement dédié que vous pouvez écouter ci-dessous ou retrouver sur ces plateformes de podcast.Sources : NintendoLife