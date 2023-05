Trois jeux Super Mario Advance rejoignent la bibliothèque Nintendo Switch Online

La série Super Mario Advance arrive le 26 mai sur Nintendo Switch 19/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de la Game Boy Advance et de Super Mario ont de quoi se réjouir. Nintendo a annoncé que trois jeux Super Mario Advance seront ajoutés à la bibliothèque Nintendo Switch Online le 26 mai 2023. Les trois jeux annoncés par Nintendo sont Super Mario Advance, Super Mario World : Super Mario Advance 2 et Yoshi's Island : Super Mario Advance 3.Super Mario Advance reprend le contenu du jeu Super Mario Bros 2 original de la NES, tandis que Super Mario World : Super Mario Advance 2 et Yoshi's Island : Super Mario Advance 3 sont respectivement des adaptations de Super Mario World et de Super Mario World 2: Yoshi's Island.Ces ajouts enrichissent la collection de jeux Game Boy Advance disponibles sur le Nintendo Switch Online, suite à l'annonce récente de l'arrivée de la console virtuelle Game Boy et Game Boy Advance sur le service.Pour accéder à ces jeux, ainsi qu'à d'autres titres classiques de la Game Boy Advance, les utilisateurs doivent être abonnés à Nintendo Switch Online. L'ajout de ces jeux Super Mario Advance souligne l'engagement de Nintendo à élargir continuellement sa bibliothèque de jeux classiques sur le service Nintendo Switch Online.Sources : NintendoLife