My Nintendo Store : les porte-clés Festival Splatoon x The Legend of Zelda disponibles

La boutique My Nintendo s'est enrichie aujourd'hui de trois nouveaux articles : les porte-clés inspirés du dernier festival Splatoon 3 qui avait pour thème The Legend of Zelda sont désormais disponibles.Trois porte-clés symbolisant le Courage, la Force et la Sagesse peuvent être achetés à l'aide de vos Points Platine. Les trois porte-clés sont échangeables individuellement contre 150 Points Platine. Il faudra ensuite ajouter près de 3 euros pour les frais de livraison.Source : My Nintendo Store