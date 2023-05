Du gameplay pour LEGO 2K Drive sur Nintendo Switch

LEGO 2K Drive | Nintendo Switch Gameplay 20/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a quelques semaines, LEGO 2K Drive est d'ores et déjà disponible sur consoles depuis ce vendredi.Le jeu de courses à base de briques LEGO ne s'est pas énormément dévoilé avant sa sortie et c'est donc avec un certain plaisir qu'on découvre aujourd'hui une première vidéo de gameplay sur Nintendo Switch.LEGO 2K Drive n'est pas qu'un jeu de courses de voitures puisque les courses peuvent se faire également sur l'eau. Votre voiture se transforme alors en bateau pour vous aider à prendre la tête de la course.Jeu LEGO oblige, la créativité est un élément important du jeu qui vous invite à personnaliser votre véhicule. Vous pouvez aussi décider de suivre gentiment le guide de construction pour obtenir le véhicule de vos rêves.LEGO 2K Drive est désormais disponible sur Nintendo Switch.