Japon : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom réalise le 7e meilleur démarrage

Launch sales The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom are among the top 10 in Japan.



Zelda its now at the level of what Final Fantasy and Dragon Quest did at their peak. pic.twitter.com/lg89qILkfj — Game Data Library (@GameDataLibrary) May 17, 2023

Le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom restera inoubliable pour de nombreuses raisons : les lancements à minuit comme il y a 10 ou 15 ans, les ventes records en Europe et ailleurs et le buzz total du contenu incroyable du jeu.Aujourd'hui, c'est le lancement japonais qui nous intéresse. Au pays du soleil levant, les dernières aventures de Link ont également réalisé un démarrage exceptionnel. Si le jeu ne réalise pas le meilleur démarrage de tous les temps, il parvient tout de même à se placer à la 7e position.Les lancements en 2022 de Pokémon Ecarlate & Violet ainsi que de Splatoon 3 restent indétrônables mais avec plus de 2,2 millions de jeux vendus, Tears of the Kingdom se place aux côtés de Final Fantasy VIII et Dragon Quest IX. Surtout, il dépasse Monster Hunter qui bénéficie d'une grande popularité au Japon.Pas de doute que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va continue à battre des records sur la durée. Affaire à suivre donc !