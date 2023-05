Eiji Aonuma discute de son parcours et de quelques principes de conception de Zelda: Tears of the Kingdom

Un autre problème est survenu lorsque la deuxième bande-annonce a été diffusée en février et que l'équipe a constaté un manque d'enthousiasme. Les gens n'avaient pas encore compris les éléments de gameplay ou l'intérêt du jeu. Nintendo a décidé de présenter Aonuma expliquant les concepts du jeu dans une démonstration de 13 minutes, qui a fait l'affaire

Le lancement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom le 12 mai 2023 a été un véritable succès pour Nintendo. Le jeu, très attendu par les fans de la célèbre franchise, a suscité beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques réflexions d'Eiji Aonuma, le producteur de Zelda: Tears of the Kingdom, concernant son parcours et les choix de conception du jeu qui occupe tellement nos soirées depuis sa sortie.Dans une récente interview avec le Washington Post (accès vers contenu payant), Eiji Aonuma a partagé quelques détails intéressants sur le développement de Tears of the Kingdom.Il a expliqué que le concept du jeu avait été très bien accueilli en interne chez Nintendo, mais qu'il avait remarqué un manque d'enthousiasme chez les fans après la bande-annonce de février 2023. Cela a incité l'équipe de développement à demander à Aonuma d'expliquer plus en détail le concept du jeu :Aonuma a déclaré qu'ils ont voulu créer une expérience plus émotionnelle avec Tears of the Kingdom, et que l'histoire et les personnages jouent un rôle central dans cette vision. Il a également mentionné que le jeu était pratiquement terminé en mars 2022, mais que l'équipe avait consacré la dernière année à peaufiner et à perfectionner chaque détail pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs.L'interview a également permis d'en apprendre davantage sur le parcours d'Aonuma lui-même. Il a expliqué qu'il avait rejoint Nintendo et participé parmi ses premières missions à la création de sprites pour NES Open Tournement, il y a plus de 30 ans.A lire aussi : 3 records battus en Europe pour TOTK C'est le genre d'interviews qui nous permet d'en savoir un peu plus sur le parcours fantastique d'Eiji Aonuma, qui nous a partagé des informations intéressantes sur le développement de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et sur son propre parcours en tant que producteur de la franchise.Sources : The Washington Post, Nintendo Everything