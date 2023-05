Masahiro Sakurai : Nintendo aurait envisagé de porter Smash Bros. Melee sur Wii avant de permettre le développement de Brawl

Je m'étais déjà mis à mon compte et si j'avais refusé le travail, ils auraient peut-être laissé les 26 combattants de Smash Bros. Melee complètement intacts et auraient simplement réédité le jeu tel quel pour la Wii. C'est ce que M. Iwata m'a dit un jour

Super Smash Bros. Brawl [Game Concepts] 22/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Masahiro Sakurai, le créateur de la série Super Smash Bros, a partagé des détails intéressants sur les intentions initiales de Nintendo pour la série. Dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle l'illustre créateur partage son expérience, il a révélé que Nintendo avait envisagé de porter Super Smash Bros Melee sur la console Wii avant que Super Smash Bros Brawl ne devienne finalement la suite tant attendue.Selon Sakurai, l'idée de porter Melee sur la Wii a été sérieusement envisagée. Le jeu était extrêmement populaire parmi les fans de la série, et Nintendo cherchait un moyen de capitaliser sur son succès. Cependant, des décisions créatives et techniques ont finalement conduit à l'élaboration de Super Smash Bros Brawl.Les révélations de Sakurai apportent un regard aussi pertinent qu'intéressant de l'histoire de la série Super Smash Bros et de la confiance dont a bénéficié Sakurai avec notamment le PDG de Nintendo de l'époque, Satoru Iwata. Nintendo a largement sur capitaliser sur les aptitudes des équipes de développement réunies autour de Sakurai avec les développements de jeux Smash Bros. Le dernier opus, paru sur Switch le 7 décembre 2018, a demandé un tel investissement de la part de Sakurai que pour l'heure, aucun nouvel épisode ne semble être à l'ordre du jour.Vous pouvez consulter la vidéo de Sakurai ici :Sources : Nintendo Everything