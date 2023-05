Quels sont les Pokémon présents dans tous les jeux Pokémon ?

Pensez-vous vraiment tout connaître des Pokémon ? Aujourd'hui, nous nous intéressons aux jeux principaux de la saga et nous nous posons une seule question : quels sont les Pokémon les plus présents dans la saga ?Explicitons la question : existe t-il des Pokémon présents dans tous les jeux principaux de la saga Pokémon ? La réponse est "oui" mais les Pokémon concernés vont sans doute vous surprendre.Avant de lever le voile sur les trois Pokémon concernés. Eliminons déjà le Pokémon le plus iconique de la saga Pokémon mais qui n'est pourtant pas disponible directement dans tous les jeux Pokémon : Pikachu. Le rat électrique devenu mascotte officielle de la marque Pokémon n'est pas présent dans tous les jeux Pokémon.En effet, Pokémon Noir et Pokémon Blanc, sortis en 2010, avaient fait le choix audacieux d'exclure l'intégralité des Pokémon des générations précédentes, à quelques exceptions près. Hélas pour les fans de Pikachu, il ne faisait pas partie de ces exceptions.Dès alors : qui sont les Pokémon de la 1ère génération qui peuvent donc prétendre au titre de Pokémon le plus présent dans les jeux Pokémon ? L'équipe de Kotaku a mené l'enquête et les trois élus sont les suivants : Magicarpe, Psykokwak et Magneti !En effet ! Kotaku détaille que ces trois Pokémon sont obtenables dans le post game de Pokémon Noir et Blanc : Magicarpe peut être acheté à un vendeur au niveau du Pont de l'Inconnu ; Psykokwak n'est en fait pas capturable directement dans la nature mais à l'aide d'un oeuf d'un Akwakwak, il pourra intégrer votre équipe !Enfin, Magnéti a la particularité de n'être présent que dans Pokémon Blanc via la Forêt Blanche... une curiosité alors que le Pokémon apparait originalement dans les zones industrielles comme la Centrale électrique près d'Azuria par exemple !Voilà, vous vous coucherez non seulement moins bêtes mais aussi plus proche de tout savoir sur les Pokémon !Source : Kotaku