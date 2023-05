Le film Super Mario Bros devient le 3e plus gros succès au box-office des films d'animation de tous les temps

Le film Super Mario Bros devient le troisième plus gros succès au box-office des films d'animation de tous les temps : basé sur l'emblématique franchise de jeux vidéo de Nintendo, a atteint un nouveau sommet en devenant le troisième plus grand succès au box-office des films d'animation de tous les temps. Avec son charme et son attrait universel, le film a conquis les cinéphiles du monde entier.Selon les derniers chiffres, le film Super Mario Bros a généré des recettes impressionnantes, le propulsant au rang de troisième plus gros succès de tous les temps dans la catégorie des films d'animation. Au Japon, le film a également connu un énorme succès, générant plus de 9 milliards de yens et vendant près de 6,5 millions de billets. Ces chiffres témoignent de l'engouement des fans japonais pour Mario et de l'intérêt que les fans japonais ont exprimé par l'achat d'un billet !Le film Super Mario Bros a réussi à captiver les spectateurs grâce à son mélange unique d'action, d'aventure et d'humour. Les fans de longue date de la franchise ont été ravis de voir leurs personnages préférés prendre vie à l'écran, tandis que de nouveaux publics ont été séduits par l'univers coloré et fantastique de Mario. Avec ses références parfois subtiles à l'univers Mario, le film a su s'imposer avec son rythme efficace et son action incessante.Ce nouveau record au box-office confirme le statut indéniable de Mario en tant qu'icône mondiale de la culture pop. En devenant le 3e film d'animation le plus rentable de l'histoire du cinéma, Super Mario Bros Le Film fait maintenant mieux que les Indestructibles 2 de Pixar, avec son chiffre d'affaires de 1,248 milliards de dollars. Les Indestructibles 2 avait pour sa part réalisé un revenu de 1.243 milliards. Il reste encore deux marches à gravir pour le film Mario : La Reine des Neiges et La Reine des Neiges 2, avec leur revenu global respectif de 1.284 et 1.45 milliards de dollars, sont à la fois loin devant et désormais plus si inaccessibles.Source : Collider.com via NintendoLife