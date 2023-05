[PNCAST] Notre podcast spécial Zelda Tears of the Kingdom est disponible

Podcast spécial The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch (#168) 16/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est avec un grand plaisir que nous vous proposons de nous retrouver dans un tout nouvel épisode du PNCAST, le podcast de Puissance Nintendo. Comme toujours, notre équipe passionnée vous apporte un éclairage sur l'actualité du moment. Et l'actualité du moment, c'est The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nous fallait donc bien un épisode spécial entièrement consacré au titre !Vous pouvez écouter la version audio du PNCAST ici :Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'émission si vous ne la connaissiez pas encore : vous pouvez écouter le PNCAST sur votre plateforme de podcast préférée, y compris Apple Podcasts, Spotify, et bien d'autres plateformes dont on liste les principales ci-dessous. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire pour nous aider à atteindre encore plus d'auditeurs fans de Nintendo et de Zelda !Le podcast de Puissance Nintendo est également disponible sur YouTube :Le podcast de Puissance Nintendo est accessible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Apple Podcasts - Sur le site Google Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Sur radio.fr - Sur Radioline.co - Sur Podtail.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là - Besoin du flux XML pour votre application préférée : faites un clic droit sur ce lien pour le copier et l'utiliser dans votre plateforme de prédilectionMerci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !Merci à Kirbyspower et Guiome pour leur participation.