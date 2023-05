Le film Super Mario Bros devient le 4ème film d'animation le plus rentable de tous les temps

Le film d'animation Super Mario Bros continue de réaliser des prouesses au box-office. Selon les derniers chiffres disponibles ces jours-ci, le film a encore gravi une marche pour devenir le quatrième film d'animation le plus rentable de tous les temps.Sorti le 5 avril 2023, le film Super Mario Bros, co-produit par Nintendo et Illumination, s'est rapidement imposé comme une réussite pour les fans de Mario du monde entier. Le film a franchi une étape importante ce week-end, surpassant le film "Minions" du même studio Illumination, pour devenir le quatrième film d'animation le plus rentable de tous les temps. À ce jour, le film a en effet généré plus de 1,21 milliard de dollars de recettes dans le monde.Au Japon, le film a engrangé plus de 8 milliards de yens, avec plus de 5,5 millions de billets vendus depuis sa sortie le 28 avril dernier. De plus, le film a également réussi à devenir le film le plus rentable de tous les temps au Mexique où le film était sorti comme dans de nombreux pays du monde dès le 5 avril dernier.Sources : GoNintendo