N'attendez pas une annonce de la future console à la manière de la NX

Après une annonce surprise en mars 2015 de la Nintendo Switch sous son nom de code de développement "NX", il a fallu patienter jusqu'en octobre 2016 pour découvrir le concept et le véritable nom de la console puis mars 2017 pour son lancement. Soit deux années d'attente, de spéculations diverses, ce qui est assez rare pour le lancement d'une console Nintendo. Ces deux années d'attente seront-ils la règle désormais pour les prochaines consoles de Nintendo ? Interrogé sur ce sujet, le président de Nintendo M Furukawa préfère convenir que l'annonce de la NX aussi tôt était liée à des conditions particulières de l'époque et s'en explique un peu plus.

Comme on peut s'en souvenir, dès 2014 les signes n'étaient clairement pas positifs pour la Wii U qui peinait à décoller malgré plusieurs jeux qualitatifs. Même un Mario Kart 8 peinait à se démarquer et les ventes de logiciels n'étaient pas à la hauteur des investissements et des efforts du constructeur, la console étant en plus désertée par les grands éditeurs tiers puis par les indépendants. Il fallait donc réagir et réfléchir comment rebondir pour retrouver l'élan de l'époque Wii ou tout simplement la hype des fans de l'époque Snes, N64 ou GameCube. Heureusement pour Nintendo, la 3DS puis New3DS tenait le choc et permettait aux finances du groupe de ne pas virer au cramoisi.





Il fallait donc trouver un nouveau concept pour fédérer les fans, rappeler ceux qui avait quitté Nintendo autour d'un produit séduisant, convaincre les indépendants et les tiers de revenir développer pour les consoles etc.... Mais il fallait aussi regarder clairement ce qui cartonnait à cette époque, et c'était bien le marché sur mobile qui était en pleine progression fulgurante, en particulier au niveau du marché asiatique. Tous les grands éditeurs tentaient l'aventure et Nintendo avait le potentiel, grâce à ses IP, de pouvoir jouer un rôle intéressant sur ce marché.







Mais quand Nintendo a clairement indiqué ses envies d'avancer ses premiers pions sur le marché mobile, la crainte d'une partie du public a été que Nintendo laisse de côté le marché moribond des consoles. Il a fallu donc rassurer et indiquer que Nintendo s'ouvrait à ce nouveau marché sans renier ses autres piliers, les consoles ! C'est ainsi que le président Furukawa explique cette annonce inhabituelle de la NX en parallèle du partenariat avec DeNA Co Ltd en mars 2015.



Si l'on se réfère à la publication des informations qui ont précédé le lancement de la Nintendo Switch, nous avons annoncé le nom de code de développement "NX" en mars 2015 lors d'une annonce conjointe avec DeNA Co., Ltd. concernant notre alliance commerciale et capitalistique (en ce qui concerne le développement conjoint d'applications de jeux pour appareils intelligents et son fonctionnement, ainsi que le développement du système central centré sur le compte Nintendo). Lorsque nous avons annoncé notre entrée dans le secteur de la téléphonie mobile à l'époque, nous devions faire savoir que Nintendo continuerait à se concentrer sur le secteur des plates-formes de jeux vidéo dédiées en tant qu'activité principale. Je pense donc que le moment de l'annonce de la Nintendo Switch était un cas particulier.

Si Nintendo était impacté par l'échec de la Wii U, l'arrivée du constructeur sur le marché mobile ne devait pas signifier un changement de cap. Nintendo fabrique d'abord des consoles de jeux, le marché mobile étant un marché supplémentaire. Il ne fallait laisser aucune place au doute, ne pas entrainer un effondrement des ventes encore plus important de la Wii U (et éventuellement de la 3DS), et donc rassurer coûte que coûte les consommateurs. L'histoire ne dit pas cependant si Satoru Iwata n'était pas un peu pressé de dresser le cap pour Nintendo, alors qu'il connaissait à nouveau des ennuis de santé qui vont l'emmener à son décès. En effet, ses apparitions se sont fait plus rares, entre un Iwata Demande sur Fire Emblem Fates et son apparition publique devant les actionnaires en juin 2015, soit quelques semaines avant sa disparition. La disparition du président avait ébranlé le groupe et il avait fallu serrer les rangs pour permettre aux divers projets de poursuivre leurs routes.



L'annonce de la Switch est donc un événement particulier dans l'histoire du groupe qui s'explique par cette histoire de circonstance. Pour le reste, toute nouvelle console sera annoncée quand tout sera prêt.





Nous fournirons des informations sur le matériel et les logiciels au moment opportun pour chaque produit et nous nous efforcerons d'atteindre un large éventail de consommateurs.

La succession de la Switch est lancée car les objectifs initiaux ont été atteints. Mais la console a suffisamment d'atouts pour le moment pour rester une force commerciale, surtout au regard de la lumière apportée par le film d'animation Super Mario et par le carton commerciale de lancement de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, qui a tout le potentiel pour être un titre fort qui s'inscrira dans la durée.





Avec Pikmin 4 en juillet 2023, un contenu additionnel payant pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet composé de deux extensions ("Le Masque Turquoise" devant sortir à l'automne 2023 et "Le Disque Indigo" qui doit sortir à l'hiver 2023), et la deuxième vague du pass d'extension pour Splatoon 3 intitulée la Tour de l’Ordre, l'année fiscale devant se terminer au 31 mars 2024 a quelques cartouches pour tenir le choc. On imagine bien également un petit DLC pour TOK à moins d'avoir un remaster d'un ancien titre.



Il n'y a pas d'urgence et Nintendo peut donc continuer à préparer la future console au niveau technique, logiciel et au niveau de sa production, en gardant une certaine marge de manœuvre par rapport aux incertitudes économiques actuelles touchant le monde. Et il nous reste bien un Metroid Prime 4 en coulisse, qui patientera le temps de se développer le mieux possible, avec de probables remasters des épisodes 2 et 3 auparavant pour nous occuper.

Nintendo compte beaucoup sur la déclinaison OLED pour maintenir la Switch à un haut niveau attractif.





