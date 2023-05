Aux Etats-Unis, le film Super Mario Bros disponible en VOD dès ce 16 mai 2023

Bonne nouvelle pour tous les fans américains de Mario qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir le film au cinéma. Le film Super Mario Bros, qui bat des records au box-office , est maintenant disponible en version numérique à partir d'aujourd'hui, mardi 16 mai.Après avoir réalisé des performances remarquables au box-office partout dans le monde, le film Super Mario Bros est maintenant disponible en streaming et le sera aussi prochainement à la location sur le territoire américain (USA et Canada). Les fans peuvent désormais profiter de l'aventure animée de Mario et ses amis depuis le confort de leur canapé.En Europe, il faudra encore se montrer patient : en France notamment, où la chronologie des médias exige un délai de 4 mois pour la vente ou la location du film sur support physique, 6 mois pour une diffusion sur Canal+ ou OCS, 15 mois pour une disponibilité sur Netflix, 17 mois pour Disney+ ou Amazon Prime Video.Pour les chaines de télévision gratuites, 22 mois d'attente sont nécessaires. Cela peut sembler long, mais c'est déjà bien plus court que l'ancienne chronologie des médias française, jugée obsolète lors de sa révision et peu propice à la concurrence.Super Mario Bros Le Film sortira en France en Blu-ray le 23 août 2023.Sources : NintendoLife