Au Royaume-Uni, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom s'impose comme la plus grosse sortie physique de 2023

Le dernier opus de la saga légendaire de Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, a non seulement conquis le cœur des fans mais aussi les charts de ventes. En effet, le jeu est devenu la plus grande sortie physique de 2023 au Royaume-Uni, dépassant tous les autres titres sortis jusqu'ici.Selon les médias britanniques, les ventes de Tears of the Kingdom ont été impressionnantes, ce qui a conduit les analystes à prédire que le jeu pourrait figurer dans les charts des meilleures ventes pendant encore très très longtemps. Ceci étant dit, c'est avant tout le démarrage qui nous intéresse ici, puisque TOTK a fait mieux que Hogwarts Legacy à hauteur de 54%.Si on regarde du côté des jeux Zelda, on ne sera guère étonné d'apprendre que TOTK a fait mieux que BOTW à hauteur de 173%. Déjà, TOTK est le 4e plus gros jeu Zelda jamais sorti au Royaume-Uni, derrière Ocarina of Time. NintendoLife indique que ce n'est toutefois pas la plus grosse sortie Switch qu'on ait vue outre-Manche, puisque Pokémon Ecarlate et Violet a fait mieux en novembre dernier !Source : NintendoLife