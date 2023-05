La Master Ball arrive dans Pokémon GO

Pokémon GO s'apprête à fêter son septième anniversaire. Sept années de haute intensité pour les fans de Pokémon GO. Alors que l'année 2022 avait permis le grand retour des évènements grandeur nature avec le Pokémon GO Fest de Berlin notamment, l'année 2023 a jusqu'ici été un peu plus calme mais Niantic espère bien relancer la machine.Pour cela, le studio américain pourra compter sur l'arrivée de la Master Ball dans le jeu. Cette Ball iconique permet d'attraper à coup sûr le Pokémon sur laquelle elle est utilisée. Autant vous dire qu'elle peut s'avérer très pratique pour les Pokémon les plus rares et les plus légendaires.Dès le 22 mai, une Recherche spéciale pourra être réclamée. Ceux qui arriveront au terme de la mission obtiendront une Master Ball en récompense.Bien que très rare, voire unique dans le lore Pokémon, la Master Ball pourra être obtenue en plusieurs exemplaires dans Pokémon GO. Il faudra rester vigilent pour ne pas rater l'une des occasions !Pokémon GO est disponible sur smartphones Android et iPhone.