Clap de fin pour Pac-Man 99 le 8 octobre 2023

Fin d’un jeu en ligne qui avait fait la joie des possesseurs du Nintendo Switch Online. Le temps est compté avant que Pac-Man 99 ne soit retiré par son éditeur. Et il va falloir être vigilant sur le calendrier des arrêts, ce dernier se mettant en place dès cet été. La distribution du jeu principal et les ventes de chaque DLC prendront fin en conséquence.





- 8 août 2023 (mar) 8:00 AM PDT : fin de la disponibilité des thèmes personnalisés payants.





- 8 septembre 2023 (ven) 8:00 AM PDT : au sein de Pac-Man 99 Deluxe Pack, il ne sera plus possible de déverrouiller le mode PAC-MAN 99.





- 8 octobre 2023 (dim) 21:00 PM PDT : arrêt des services en ligne pour le jeu principal / distribution du jeu principal et des thèmes personnalisés gratuits.





Même après l'arrêt des services en ligne pour le jeu principal, les utilisateurs qui possèdent l'un des DLC payants (Pac-Man 99 Deluxe Pack ou Pac-Man 99 Mode Unlock) peuvent continuer à profiter de CPU Battle, Blind Time Attack et Score Attack en mode hors ligne.





- Pac-Man 99 Deluxe Pack comprend tous les contenus téléchargeables payants, veillez donc à ne pas faire d'achats en double.





Si Pac-Man 99 tire sa révérence, Tetris 99 lui reste bien présent pour le moment. Alors en attendant la fin de Pac-Man 99, lancez quelques parties : pac pac pac ! pac à l'attaque !



Pac-Man 99 DIES October 8th 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bandai Namco rappelle les points suivants :- Les thèmes de Pac-Man 99 achetés peuvent être utilisés en mode hors ligne.- Le contenu acheté peut être retéléchargé même après l'arrêt des ventes.