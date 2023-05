Le nouveau design de Ganondorf a fait mouche auprès des fans.

La dernière mue de Ganondorf, nous l’avons devons à son réalisateur Hidemaro Fujibayashi. Mais ce dernier reconnait que c’est Satoru Takizawa, qui travaille sur la série depuis Twilight Princess, qui a ouvert la voie à Ganondorf.





The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Message à l'occasion de la sortie du jeu 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec Ganon, la conception a vraiment commencé avec Twilight Princess. Satoru Takizawa est chargé de la conception de Ganon depuis Twilight Princess, et Ganon occupe une place vraiment spéciale dans le cœur de ce membre de l'équipe.



Master Class - The Art of the Legend of Zelda Series -Japan Expo 2017 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De mon point de vue, il est évident que Ganondorf est le méchant antagoniste, mais il joue également un rôle presque aussi important que le héros principal, qui s'opposent l'un à l'autre dans le cadre de cette légende. La seule chose que j'ai demandée, c'est qu'en raison de l'importance de ce personnage d’importance égale au protagoniste, il fallait en faire un roi démon très cool et très impressionnant.

Comme Satoru Takizawa est un vétéran de la franchise, il est capable de penser aux besoins et à ceux de l'ensemble de l'équipe. Il y a une partie de cette personne qui a en quelque sorte scellé l'amour qu'elle a pour Ganondorf dans les designs qu'elle a réalisés par le passé. Mais lorsque j'ai demandé à ce que Ganon soit vraiment tel qu'il est, parce que les projecteurs sont braqués sur lui cette fois-ci et qu'il s'agit vraiment d'un personnage crucial et à part entière, je me souviens parfaitement de l'étincelle dans les yeux de Takizawa lorsqu'il a entendu mes demandes. En voyant cet amour, j'étais vraiment confiant dans le fait que je pouvais m'en remettre à l’équipe, en sachant que quelque chose de grand en sortirait.





En effet, si dans Breath of the Wild, Ganon était bien présent, d’abord sous la forme de quatre ombres à combattre, puis en tant que Ganon le Fléau avant de finir le combat face à Ganon créature maléfique, incarnation du mal et de la rancœur, il restait tout de même assez relégué au second plan, la part belle étant donnée aux autres méchants du dernier opus. Mais avec Tears of Kingdom, il est clairement au centre de l’action, même si pour le moment c’est le jeu Wind Waker qui a le plus développé Ganondorf.

Le producteur de Zelda, Eiji Aonuma, s'est également exprimé récemment sur Ganondorf, et sur ce qui pourrait être fait avec le personnage dans la série à l'avenir.

Il est très possible qu'à partir de maintenant, nous puissions assister au développement du personnage et à l'évolution de sa personnalité au fur et à mesure que la série se poursuit. Ganondorf est un ingrédient que nous utilisons pour compléter le gameplay.





Creating Tears of the Kingdom - Eiji Aonuma, Hidemaro Fujibayashi interview 17/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube Découvrons via la chaine YouTube de Mark Santomartino la seule interview australienne du producteur et du réalisateur, qui révèlent la seule chose qu'ils ont ajoutée à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom pour le rendre "encore meilleur que Breath of the Wild". Cet ajout est bien évident la gestion de la profondeur, permettant de parcourir les profondeurs d'Hyrule pour la première fois. Une idée que M. Fujibayashi voulait réaliser depuis Skyward Sword.

Nous avons conçu les niveaux de manière à ce qu'il y ait des choses que l'on ne peut trouver que dans le ciel et d'autres que l'on ne peut trouver que dans les profondeurs, mais l'utilisation de ces choses que l'on ne peut trouver que dans ces endroits précis vous sera en fait bénéfique à la surface. Il faut s'assurer qu'il y a une sorte de combinaison dans ce sens, où trouver quelque chose sera bénéfique à un endroit donné, mais aura aussi d'autres effets bénéfiques à d'autres endroits, a expliqué M. Fujibayashi, assis à côté du producteur légendaire de la série, M. Eiji Aonuma.



En fait, je n'ai rien créé d'impressionnant, déclare M. Aonuma en riant. Je regarde toujours les membres de l'équipe créer des choses impressionnantes et je leur demande comment ils font. Je suis sûr que les joueurs vont créer des choses à la fois folles et impressionnantes. Une fois qu'elles seront téléchargées, j'essaierai de m'en inspirer. Aonuma reconnait que désormais il n'a plus beaucoup le temps de créer des choses par lui-même.

Ganondorf revient sous forme humaine pour la première fois depuis Twilight Princess - cette fois avec une voix ! Bien aidé par un développement qui a pu se concentrer sur les capacités de la Switch alors que les mécaniques de Breath of th Wild avaient été imaginées au départ pour la Wii U, M. Fujibayashi, confirme que Tears of the Kingdom a permis d'aller encore plus loin que Breath of the Wild.





Mais la saga The Legend of Zelda n'est pas terminée et il faut s'attendre à se voir proposer à l'avenir de nouvelles ruptures, comme le tease M Aonuma.