Super Mario Bros. redonne des couleurs aux salles de cinéma en France

Le film d'animation Super Mario Bros. est, à ce jour, le plus gros succès de l'année 2023 dans le cinéma mondial et cela se traduit par d'autres records dans chaque pays, et notamment en France.Nous avons appris aujourd'hui les chiffres de fréquentation des salles de cinéma en France durant le mois d'avril et avec 19 millions d'entrées, le nombre de spectateurs en France dépasse pour la première fois la moyenne des années 2017 à 2019.Concrètement, cela signifie que sur le mois dernier, la fréquentation des salles obscures a, enfin, battu des chiffres antérieurs à la pandémie de Covid-19 qui avait entrainé la fermeture des salles pendant de nombreux mois. Dans le détail, la hausse est de 37,8 % par rapport à avril 2022 et supérieur de 2,7 % à la moyenne des années 2017 à 2019.Les chiffres du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) sont justifiés directement par le succès de Super Mario Bros, le film qui a dépassé les 5,6 millions d'entrées depuis sa sortie le 5 avril dernier. Le film est le plus gros succès de l'année, se payant le luxe de battre la dernière aventure des gaulois Astérix et Obélix (qui a été très fraichement accueillie par la critique...).En mai, la concurrence sera plus rude pour le plombier qui va devoir affronter dès cette semaine le blockbuster des studios Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie : Volume 3.Source : Le Monde