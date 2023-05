Let's a-go : le film Super Mario Bros bat des records au box-office japonais

Le film Super Mario Bros, sorti au Japon le 28 avril 2023, a connu un succès phénoménal dès son premier week-end, reproduisant au Japon le succès rencontré dans de nombreux pays du monde ces dernières semaines. En effet, le film a généré 1,8 milliard de yens (environ 14 millions d'euros) au box-office japonais, établissant un nouveau record.Ce succès impressionnant témoigne de la popularité de la franchise Super Mario, certes, mais aussi et surtout de l'attente des fans pour cette adaptation cinématographique encore plus attendue au Japon qu'ailleurs. Les chiffres du box-office démontrent que le film a su conquérir le cœur des fans japonais, malgré les critiques mitigées qu'il a reçues de la part de la presse spécialisée ciné.Rappelons que le film Super Mario Bros a déjà rencontré un grand succès en Occident, où il est sorti le 5 avril dernier. Avec des recettes dépassant le milliard de dollars , il continue de séduire les fans du monde entier. La sortie japonaise ne devrait pas nous surprendre outre-mesure : on sait le Japon fan de Mario depuis... toujours !Source : Perfectly Nintendo