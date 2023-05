Splatoon 3 : le patch 3.1.1 est disponible avec surtout des ajustements colorimétriques

Les notes de la version 3.1.1 (1e mai 2023)

Changements apportés aux Splatfests

Corrections pour le multijoueur

Corrections pour Salmon Run

Corrections pour Splatfests

Autres corrections

L'univers coloré et compétitif de Splatoon 3 vient de recevoir une mise à jour importante. La version 3.1.1 du jeu est proposée sur les serveur de Nintendo, apportant avec elle une série de correctifs destinés à améliorer l'expérience de jeu.Cette mise à jour concerne surtout l'amélioration de la stabilité du jeu pour offrir une expérience plus confortable aux joueurs. Plusieurs problèmes mineurs qui affectaient le gameplay ont également été corrigés à l'occasion de cette version 3.1.1.Dans le détail, cette mise à jour apporte des améliorations significatives sur certains aspects du jeu. Sans entrer dans les détails techniques, il faut noter que cette mise à jour vise à résoudre les problèmes qui pouvaient entraver le bon déroulement des Games.Il est recommandé — voire obligatoire — à tous les joueurs de Splatoon 3 de procéder à cette mise à jour afin de bénéficier de ces améliorations et de garantir une expérience de jeu optimale.Pour les plus curieux, nous vous invitons à consulter les notes de mise à jour complètes (en anglais) disponibles sur le site Support Splatoon 3 de Nintendo of America ... ou interpréter notre traduction largement automatisée de la version anglaise ci-dessous !- Les données relatives aux futures Splatfests ont été ajoutées.- Ajustement de la luminosité de l'écran et de la couleur de l'encre sur les scènes pendant les Splatfests.En plus d'ajouter des données relatives aux futurs Splatfests, Nintendo indique avoir publié cette mise à jour pour ajuster l'apparence des scènes pendant les Splatfests. Veuillez noter que Nintendo prévoie d'apporter d'autres modifications à la coloration de l'encre lors de l'utilisation de Color Lock dans la prochaine mise à jour.La prochaine mise à jour est prévue pour la fin de la saison actuelle. Elle se concentrera principalement sur les ajustements d'équilibre et l'ajout de fonctionnalités pour la nouvelle saison qui débutera en juin.- Correction d'un problème où les joueurs qui faisaient un super saut vers un joueur qui utilisait un Zipcaster atterrissaient parfois à un endroit non désiré.- Correction d'un problème entraînant parfois le plantage du jeu au début d'une vague spéciale dans de rares cas.- Correction d'un problème de désynchronisation de la musique et des performances à Splatsville et Inkopolis lors d'un Splatfest si le menu principal restait ouvert pendant longtemps.- Correction d'un problème où les modifications apportées au casier d'un joueur étaient annulées si le joueur modifiait son casier pendant une transition de calendrier.Remarque : compatible avec les reprises de bataille de la version 3.1.0. Non compatible avec la version 3.0.1 ou les versions antérieures.Sources : GoNintendo