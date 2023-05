Revamped, un jeu sur Game Boy d’ici fin 2023 !

Revamped Announcement Trailer 18/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Non, ce n’est pas une blague, durant le mashup de l’AG French direct du 17 mai, nous avons pu voir rapidement Revamped. Le titre est prévu sur PC mais aussi sur Game Boy d’ici la fin de l’année.La page Steam n’est pas encore disponible et à l’heure actuelle il est très dur d’obtenir plus d’informations de ce que nous avons pu apercevoir. On peut déjà vous dire qu’il s’agit d’un jeu d’action semble directement s’inspirer de Castlevania et de Metroid.Pour se le procurer sur notre bonne vieille Game Boy ? Cela reste encore un mystère mais le studio ESC Interactive aura au moins réussi à attirer notre attention.